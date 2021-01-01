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لهذا السبب… أستراليا تغير كلمة في النشيد الوطني

منذ 30 دقيقة
علم استراليا

علم استراليا

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غيّرت أستراليا كلمة واحدة في نشيدها الوطني لتعكس ما أسماه رئيس الوزراء “روح الوحدة” والسكان الأصليين في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عشية رأس السنة الجديدة أن السطر الثاني من النشيد الوطني، “تقدمي يا أستراليا الجميلة”، قد تم تغييره من “لأننا فتيان وأحرار” إلى “لأننا واحد وأحرار”. ودخل التغيير حيز التنفيذ بدءا من الجمعة.

وقال: “لقد حان الوقت لضمان انعكاس هذه الوحدة العظيمة بشكل كامل في نشيدنا الوطني”، مضيفًا أن أستراليا كانت “أنجح دولة متعددة الثقافات على وجه الأرض”.

وتابع موريسون: “في حين أن أستراليا كدولة حديثة قد تكون شابة نسبيًا، فإن قصة بلدنا قديمة، وكذلك قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها ونحترمها بحق”.

وأضاف “بروح الوحدة، من الأحق أن نضمن أن نشيدنا الوطني يعكس هذه الحقيقة والتقدير المشترك”.

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