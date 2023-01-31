لهذا السبب.. إنستغرام يحظر حساب ميسي

قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، إن موقع “إنستغرام” قد حظر حسابه بعد تلقيه مليون رسالة بعد فوز منتخب الأرجنتين بالمونديال في قطر الشهر الماضي.

وفاز ميسي بجائزتي أفضل لاعب في المونديال بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد كشف ميسي منذ ذلك الحين عن أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به طغت بعد الفوز بالمونديال وقال: “تم حظري في إنستغرام لبضعة أيام بسبب عدد الرسائل التي تلقيتها بعد الفوز بكأس العالم”.

وكشف أيضًا عن تشغيل إنستغرام الخاص به بنفسه وعدم استخدام “أي شركة أو أي شخص آخر” لإدارة المنشورات.

ويتابع حساب ميسي على “إنستغرام” أكثر من 425 مليون شخص.

Messi got blocked from Instagram because he was receiving too many messages after winning the World Cup 😅🏆 pic.twitter.com/WULlPayn3w — ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2023

وقال ميسي في حوار مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “عندما حان الوقت لتسليم كأس العالم شعرت أن الكأس تناديني وتقول “تعال وأمسك بي الآن يمكنك أن تلمسني”.

وبسؤاله هل أعدت مشاهدة نهائي كأس العالم؟ قال ميسي: “نعم أحيانًا أشاهد الأحداث البارزة أو بعض المقاطع، لكن المباراة بأكملها لا”.

وتابع: “منذ 18 ديسمبر يمكننا أن نقول ذلك نحن أبطال العالم، لقد كان يومًا رائعًا حلمت به كثيرًا في مسيرتي وفي النهاية تحقق ذلك، نمت جيدًا وشعرت براحة أكبر”.

وأتم: “أراد الكثيرون فوز الأرجنتين، من الواضح أن كل واحد أراد أن يكون منتخب بلاده بطلا أولا، ولأنهم اُستبعدوا ذهبوا مع الأرجنتين لأنهم أرادوا مني أن أكون بطلاً للعالم”.

وأكد: “لقد كان شيئًا سمعته لفترة طويلة، قبل أن يبدأ أيضًا، أراد الناس مني الفوز بكأس العالم، لا أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل حدث على الإطلاق، كل هذه الطاقة جعلته يحدث في النهاية”.

وواصل ميسي: “أخبرت عائلتي أن الأمر انتهى بعد الكثير من الوقت، الكثير من المعاناة لأنها كانت هناك أوقات عانيت فيها كثيرًا مع المنتخب الوطني، خيبات أمل كثيرة، كانت دائمًا قريبة جدًا ولم تحدث أبدً”.

وأتم قائد الأرجنتين: “لقد تلقيت انتقادات من جميع الألوان لفترة طويلة وأنا أعلم أن عائلتي عانت من نفس الشيء مثلي أو أكثر، لقد أرادوا دائمًا أن يظهروا لي أنهم أقوياء”.

وختم: “لكنني أعلم أنهم كانوا يعانون كثيرًا في الداخل، ليس فقط لأنه لم يحدث، ولكن بسبب الأشياء القاسية التي قالوها نحوي، والتي تجاوزت كرة القدم، كان هذا ما أزعجني حقًا وجرحني، لقد فزنا بكوبا أمريكا، وفزنا بكأس العالم، هذا كل شيء، لم يتبق شيء، لقد انتهى الأمر”.