لهذا السبب.. إنستغرام يحظر حساب ميسي

قال ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، إن موقع “إنستغرام” قد حظر حسابه بعد تلقيه مليون رسالة بعد فوز منتخب الأرجنتين بالمونديال في قطر الشهر الماضي.

وفاز ميسي بجائزتي أفضل لاعب في المونديال بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد كشف ميسي منذ ذلك الحين عن أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به طغت بعد الفوز بالمونديال وقال: “تم حظري في إنستغرام لبضعة أيام بسبب عدد الرسائل التي تلقيتها بعد الفوز بكأس العالم”.

وكشف أيضًا عن تشغيل إنستغرام الخاص به بنفسه وعدم استخدام “أي شركة أو أي شخص آخر” لإدارة المنشورات.

ويتابع حساب ميسي على “إنستغرام” أكثر من 425 مليون شخص.

Messi got blocked from Instagram because he was receiving too many messages after winning the World Cup 😅🏆 pic.twitter.com/WULlPayn3w

— ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2023