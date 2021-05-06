لهذا السبب انتقد الإعلامي المصري مفيد فوزي محمد صلاح

فاجأ الإعلامي مفيد فوزي، المصريين بانتقاده طريقة لعب نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، حيث رأى الإعلامي المصري خلال لقائه ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن محمد صلاح ”يخاف كثيراً من الاحتكاك والاشتباك بالملعب أثناء المباريات حتى لا يصاب، لذا يفضل انتظار الكرة تأتي إلى قدمه دون معاناة منه“.

لكن فوزري أكد أن صلاح ”موهبة كروية عظيمة“.

وردا على سؤال حول رأيه في ”ظاهرة محمد رمضان“، أجاب فوزي بشكل مقتضب، قائلا إن الممثل المصري ”يريد أن يكون حديث المدينة“.

كما رد فوزي على اتهامه بـ“خيانة الأمانة لإفشاء أسرار النجوم من أصدقائه بعد رحيلهم“، في إشارة إلى كشفه زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني قائلاً ”أشيع عن عبدالحليم كلام ليس جيدا أثاره بعض الغاضبين من شهرته حتى بعد وفاته“.

وأضاف أنه ”نشر خبر الزواج وسعاد حسني ما زالت حية“، مؤكدا أن عبدالحليم حافظ لو عاش أكثر لكان سيكشف عن زواجه، وتابع: ”كانت قصة حب كبيرة لدرجة أنه عندما مرض العندليب قال لسعاد إنه مريض وهي ليست ممرضة، وعرضت عليه أن تبقى معه، لكنه فاجأها بأن فنه هو الأهم، ما أثار انزعاجها“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.