لهذا السبب تستطيع شم رائحة أي منزل إلا منزلك!‏

لكل منزلٍ رائحة ما، هناك روائح موقتة للخبز في الفرن أو الطهي وأخرى لباقة زهور طازجة، أو حتى قليل من الرطوبة. فهل تعرف ‏ما هي رائحة منزلك؟

الحقيقة، أن ساكني المنزل قليلاً ما يتعرفون على رائحة المنزل الدائمة، عكس الروائح المؤقتة، كالطهي، على سبيل المثال. ولكن ‏بمجرد دخول منزل جديد، تلتقط حاسة الشم الرائحة سريعاً‎.‎

من مسحوق الغسيل إلى رائحة القطط أو الشمع المعطر، وحتى السجادة الجديدة التي وُضعت جديداً في الصالة، يلتقط الأنف سريعاً ‏هذه الروائح الجديدة ويفرزها محدداً ما إذا كانت لطيفة أو كريهة أو حتى تشكل خطراً، ولكن يطغى على جميع هذه الروائح رائحة ‏المنزل العامة‎.‎

واللافت أنه لا يمكن التعرف على رائحة منزلك إلا بعد الغياب عنه، وليس لعدة ساعات، إنما أسبوع على الأقل‎.‎

التكيف الحسي

يتعلق الأمر بالتكيف الحسي؛ وهي أكثر وضوحاً بالنسبة لحاسة الشم أكثر من أي حاسة أخرى، مثل حاسة السمع، على سبيل المثال‎. ‎

الباحثة بمركز مون للحواس الكيميائية أجرت العديد من الأبحاث على التكيف الحسي، وشرحت التكيف بأنه استجابة أقل للمحفزات ‏عند تكرار حصولها‎.‎

لذلك عندما تكون في منزلك، فإن رائحته محيطة بك طوال الوقت، ولا تزول أبداً، حسب ما قاله لموقع‎ New York Magazine.‎

ومع ذلك، فإن الشيء المتعلق بالرائحة هو أنك تتكيف مع الروائح بسرعة كبيرة، يكفي شم “بضعة أنفاس” من الرائحة حتى تتأقلم ‏معها، وما إذا كانت عطراً قوياً‎.‎

‎ ‎يبدأ الدماغ في اعتبار الرائحة أقل عبقاً؛ حتى لا يلاحظها على الإطلاق‎.‎

ولهذا السبب يمكنك شم رائحة منزل جديد بمجرد دخول العتبة، لكن تكف عن شم الرائحة طوال الوقت الذي تقضيه هناك‎.‎

والقدرة على اكتشاف الروائح حاسة ضرورية، لأنها تشير إلى احتمال وجود خطر، مثل شم رائحة الحريق أو الطعام الفاسد وما إلى ‏ذلك‎.‎

وقد تساعد على تقصي رائحة لطيفة مثل الكيك المخبوز في الفرن أو عطر جديد أو حتى رائحة الأطفال المولودين حديثاً‎.‎

تجديد رائحة المنزل

هناك صناعة كاملة مكرسة لإنعاش رائحة المنزل بعطور مصنوعة من مختلف الزهور والمستخلصات الطبيعية منها وغير الطبيعية. ‏ولكن قبل أن تستثمر في منتجاتها المختلفة، تأكد من أن الرائحة الكريهة ليست دليلاً على وجود مشكلة ما، مثل‎:‎

العفن

قوارض ميتة

اتساخ مجاري التبريد والتدفئة

تسريب مائي

فلتر غسالة الصحون المتسخ

ولمن يعاني من الحساسية، يمكن تعطير المنزل بطرق طبيعية دون التسبب بتهيج الجهاز التنفسي عبر استخدام الأعشاب والزيوت ‏الأساسية‎.‎