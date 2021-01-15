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لهذا السبب... حمامة أمريكية مهددة بالإعدام في أستراليا

15 - يناير - 2021
حمامة

حمامة

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أكدت وزارة الزراعة الأسترالية، أنها تخطط فعلا “لإعدام” الحمامة التي وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة، بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر.

وذكرت الوزارة، أن سبب إعدام الحمامة هو انتهاكها إجراءات الحجر الصحي، ووجود مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج.

وأضاف الوزارة، في بيانها: “القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد”.

لكن الموضوع، أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع، وهو ما دفع السلطات للقول، إنها ستأخذ بالاعتبار الدعوات المتعلقة بإنقاذ حياة الحمام.

ولم تستبعد الوزارة احتمال “إعادة ترحيل” هذه الحمامة إلى الولايات المتحدة إذا وافق الجانب الأمريكي، وذلك بحسب “نوفستي”.

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