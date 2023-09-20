لهذا السبب.. سحب فيلم "تاج" من دور العرض

تم سحب فيلم “تاج” من دور العرض السينمائية بعد حصوله على إيرادات وصلت لـ 648 جنيه فقط، الثلاثاء.

وحصل فيلم “تاج” خلال فترة عرضه في السينمات والتي وصلت إلي 11 أسبوع وبلغت إجمالي إيراداته 45،309،347.

فيلم “تاج” من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي وغيرهم نخبة من النجوم.

الفيلم من تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق وتدور أحداثه حول أخين توأم وهما تاج وهارون يمران بالعديد من الأزمات بسبب امتلاكهما لقدرات خارقة.

يشار إلى أن العديد من الأفلام الجديدة تم طرحها في دور العرض من بينها فيلم “فوي فوي فوي” لمحمد فراج، نيللي كريم وغيرهم نخبة من النجوم من بينهم بيومي فؤاد وطه دسوقي، وقد تم ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال وتدور أحداثه حول شاب يسعى للهجرة بشكل غير شرعي فيقرر الإنضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين من أجل الهروب.

كذلك تم طرح فيلم “اولاد حريم كريم” وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عرض قبل 18 عاما، وهو من بطولة مصطفى قمر، بسمة، بشرى، علا غانم، داليا البحيري، تيام قمر، رنا رئيس وغيرهم نخبة من النجوم.

كما تم طرح فيلم “العميل صفر” والذي تصدر قائمة الإيرادات للإسبوع الماضي، وهو من بطولة أكرم حسني، أسماء أبو زيد، فاطمة البنوي وغيرهم نخبة من النجوم.