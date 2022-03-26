لهذا السبب.. غاب محمود حميدة عن "الأب الروحي"

كشف الفنان المصري القدير محمود حميدة، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “الأب الروحي” والسبب الرئيسي وراء غيابه عن بعض أجزاء العمل، وذلك عبر وجوده ضيفًا على برنامج “أسرار النجوم” المذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”.

حيث قال محمود حميدة إن منتجي العمل، وهم ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، كانوا يريدونني أن أقدم 3 أجزاء الواحد منهم 60 حلقة، مؤكدًا أنه رفض ذلك وطلب تقديم 5 حلقات فقط، وقتها لم يكونوا على دراية ما الفائدة من سبب وجودي في 5 حلقات فقط!

تابع محمود حميدة حديثه قائلًا: “هما تفاوضوا وبقوا 7 حلقات ولكن عرفوا المردود بعد إذاعة المسلسل وأنا في واحد سألني في الشارع عن الجزء الثالث، فأنا كنت عايز الجمهور لما يشاهد النجم الكبير اللي جيه في 7 حلقات ومش هييجي تاني هيستجلبه في خياله أثناء استمتاعه بمشاهدة باقي الشباب”.

وتابع محمود حميدة في حديثه: “الجمهور هيفضل يسأل هل هيطلع تاني، وهما مكنوش شايفين ده في الأول، فالدراما التلفزيونية تشكل صعوبة بالنسبة لي، فأنا لا أعتقد أن المشاهد يتحمل مشاهدة شخص واحد لمدة 30 يوما”.

وعن ذكريات وتفاصيل علاقة الفنان محمود حميدة بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين قال: “قولت ليوسف شاهين في أول لقاء بينا أنا مبحبكش، وبحس أني حمار لما بشوف أفلامك”.

واسترسل محمود حميدة في الحديث عن رد يوسف شاهين عليه حيث قال له: “أنا بخاف منك ومبحبش النجوم الجداد اللي طالعين فاكرين نفسهم حاجة وبخاف أتعامل معهم”، مشيرًا إلى أن المخرج الراحل غير من أسلوب إدارته للممثلين بعد لقائه معه.

هذا وعلى جانب آخر، تحدث محمود حميدة عن أنه كان قد وافق على بطولة فيلم “المهاجر” بدون أن يقرأ السيناريو الخاص به، وأنه تنازل عن أجره في الفيلم، متحدثًا عن علاقته بالفنانة نادية الجندي قائلًا: “نادية الجندي نجمة الجماهير والعمل معها كان مكسبا كبيرا، واشتراكي في فيلم (رغبة متوحشة) اختصر لي 10 سنوات عمل”.

واختتم: “نادية الجندي سيدة صناعة سينما لا مثيل لها في التاريخ وقلت خلال تكريمها إن الإعلام اختصر تاريخها في زواج وطلاق”.