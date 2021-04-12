لهذا السبب لن تحضر ميغان ماركل جنازة الأمير فيليب

أشار أصدقاء ميغان ماركل دوقة ساسكس، الى إنها بقيت في كاليفورنيا بينما سافر الأمير هاري إلى لندن لأنها “لا تريد أن تكون مركز اهتمام” في جنازة الأمير فيليب.

وعلى الرغم من رفض الدوقة الحامل العودة إلى لندن مع هاري للانضمام إلى عائلته في مراسم التشييع والحداد على دوق إدنبرة، أكد أصدقاؤها أن علاقة خاصة كانت تربط دوقة ساسكس والأمير فيليب وأنها كانت تعشقه.

ونقل أحد المطلعين عن ميغان قولها إن همها الرئيسي الآن هو دعم هاري وإنه خلال هذه الأوقات يجب أن تجتمع الأسرة معا، وأن يتم وضع الخلافات جانبا، مشيرة إلى أن هذا ما يريده الأمير فيليب وإنها على استعداد للمسامحة والمضي قدما.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية ذكرت نقلا عن مصدرها أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا يوم الأحد استعدادا لحضور جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 أبريل.

وكشف متحدث باسم القصر الملكي البريطاني أن ميغان التي تتوقع قدوم طفلها الثاني هذا الصيف “نصحها طبيبها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة” من كاليفورنيا تفاديا لكورونا، وذلك بحسب RT