لهذا السبب … مصر تفرض حراسة مشددة على أملاك أحمد زكي

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

وبحسب بوابة الأهرام، قررت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة شمال الجيزة، بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات أحمد زكي (1949-2005)، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

إلا أن هذا الحكم لم يرض رامي عز الدين (نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد)، وقام بالطعن عليه بالاستئناف، قبل أن يصدر اليوم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

ويأتي الحكم بناء على دعوى رفعها أخوة الفنان الراحل، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي (1984- 2019).

وبحسب موقع “صدى البلد” تشمل التركة السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.