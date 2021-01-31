برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

لهذا السبب … مصر تفرض حراسة مشددة على أملاك أحمد زكي

31 - يناير - 2021
أحمد زكي

أحمد زكي

A A A
طباعة المقال

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بتأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

وبحسب بوابة الأهرام، قررت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة شمال الجيزة، بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات أحمد زكي (1949-2005)، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

إلا أن هذا الحكم لم يرض رامي عز الدين (نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد)، وقام بالطعن عليه بالاستئناف، قبل أن يصدر اليوم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

ويأتي الحكم بناء على دعوى رفعها أخوة الفنان الراحل، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي (1984- 2019).

وبحسب موقع “صدى البلد” تشمل التركة السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلهما
حذف اسم ميغان ماركل من شهادة ميلاد ابنها يتسبب بصدام مع العائلة الملكية البريطانية
جثة
حادثة نادرة.. نسيان جثة رجل “شهرين” على سريره
كابتن توم مور
جمع الأموال لدعم القطاع الصحي خلال جائحة كورونا … وفاة البريطاني توم مور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تسخين الخبز يتسبب بالكثير من الأضرار الصحية
احذر.. هذا مايحدث عند تسخين الخبز
فيسبوك
قبل حذف حسابك من فيسبوك … هكذا تنقل صورك ومقاطع الفيديو
دونكان في الماء وابنه على الشاطئ
صورة “التقطت” الفاجعة… طفل يلهو على الشاطئ ووالده بين فكي قرش!