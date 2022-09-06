لهذا السبب.. ميغان ماكل تتعرض لانتقادات لاذعة

وجه الصحافيون البريطانيون العديد من الانتقادات لدوقة ساسكس، ميغان ماركل بعد الخطاب الذي ألقته خلال قمة الشباب العالمية في مانشستر.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” أشار عدد من الصحافيين إلى أن ماركل ذكرت كلمة “أنا” 54 مرة على الأقل في خطابها الذي دام 7 دقائق وكان من المفترض أن تتوجه من خلاله للشباب عن المساواة بين الجنسين.

وقال الصحافيون إن الدوقة تكلمت عن نفسها بدلاً من الترويج للالتزام بالمساواة بين الجنسين، وضم خطابها الكثير من الـ “أنا” أمام حوالي 2000 شخص.

وتحدثت ميغان عن اعتزازها بكونها “أماً” لأرتشي وليليبت، ثم تطرقت إلى التغيرات التي طرأت على حياتها في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى رحيلها مع زوجها من بريطانيا والانتقال للعيش في الولايات المتحدة.

كما تحدثت ميغان عن نجاحها، واصفةً نفسها بأنها الفتاة التي شاركت في مسلسل “Suits” واستطاعت الجلوس على الطاولة مع أهم القادة والنشطاء والرؤساء والوزراء والعاملين في المجال الإنساني.

وفي هذا الصدد، قالت إنغريد ستيوارت، رئيسة تحرير مجلة “Majesty” إن الجمهور رحب بميغان والأمير هاري قبل الخطاب، لكن أكثر من 100 شخص أطلقوا صيحات الاستهجان بعد انتهائه، منتقدين حديث ماركل عن نفسها طوال الوقت.

وقد صاحت إحدى الحاضرات: “ميغان منافقة وكاذبة”، بينما قالت أخرى: “هذه المرأة نسوية مزيفة ومتسلقة اجتماعية”.

وأشارت محللة لغة الجسد على تويتر إلى أن ميغان ماركل استخدمت مصطلح “أنا” أكثر من 54 مرة خلال حديثها الذي دام سبع دقائق. وأضافت: “على الرغم من اختيارها مناقشة “المساواة بين الجنسين”، لم ترو سوى قصة قصيرة عن نفسها.

كذلك، علق المؤلف الملكي فيل دامبير على الخطاب قائلاً: “أرادت ميغان أن تكون صادقة لأنها صعدت على المسرح بابتسامة وسلوك ودود، ولكن رغم جهودها، كان محتواها فارغاً واستخدمت مهاراتها في التمثيل، بخاصة عندما علقت على عودتها إلى المملكة المتحدة”.