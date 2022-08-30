لهذا السبب يرغب لاعبو مانشستر يونايتد برحيل زميلهم البرتغالي!

يبدو أنّ اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” ليس الوحيد الذي يريد الرحيل عن فريق الشياطين الحمر، حيث بات زملاؤه يرغبون بالأمر نفسه في الفترة الأخيرة.

ويطمح رونالدو إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال صيف 2022، بعدما فشل الفريق الموسم الماضي في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الموقف الذي أجبر الدون على تخفيض راتبه بنسبة 25 %، بناءً على بند في عقده مع الفريق.

غير أنّ هذا الخصم المنصوص عليه في عقد رونالدو ومان يونايتد أثار حفيظة الدون، في ظل اقتناعه بأنه عوقب بذنب زملائه الذين تسبّبوا في حصول الفريق على المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، رغم تسجيله 24 هدفاً منها 18 في الدوري مما يعكس أنه قام بدوره على أكمل وجه.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها إن رونالدو تحوّل إلى غصّة في حلق لاعبي مانشستر يونايتد، الذين باتوا ينتظرون رحيله خلال ميركاتو الصيف.

هذا ويرى رونالدو أن مستويات زملائه الحاليين في مانشستر يونايتد لا ترتقي الى ما تمنّاه عند الانتقال في صيف 2021 إلى أولد ترافورد، حيث يقارن الدولي البرتغالي بين الجيل الحالي والجيل الذي زامله في فترته الأولى، ما بين 2003 و2009.

إلى ذلك، شدّد التقرير على أن طلب رونالدو من إدارة النادي بتعزيز الصفوف خلال الميركاتو، بات يشعر زملاءه في الفريق بأنهم أقل من تمثيل النادي، ممّا جعلهم رافضين لاستمرار البرتغالي زميلاً لهم.

يذكر أن “إريك تين هاج”، مدرّب مانشستر يونايتد، قرّر الاعتماد على رونالدو كلاعب بديل منذ انطلاق الموسم الحالي، ممّا زاد من رغبة اللاعب في الرحيل.

وارتبط اسم رونالدو مؤخراً بعديد الأندية بداية من تشيلسي وبايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة ووصولاً لنابولي الإيطالي.