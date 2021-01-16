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لهذه الأسباب… ألقي القبض على إنجي خوري

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 1:15 مساءً
انجي خوري

انجي خوري

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القي القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، (نجوى خليق الله)، في سوريا، بتهم تتعلق بالتشهير ودخول الأراضي اللبنانية خلسة عدة مرات، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.

وحركت شيراز دعاوى قضائية ضد خوري في لبنان وسوريا، بعد هجومها الأخير عليها والتشهير بها، إثر تحالف إنجي خوري مع الفنانة اللبنانية قمر.

تم توقيف أنجي خوري​ ونقلها إلى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معها، وفي حال ثبوت موضوع خروجها من سوريا الى لبنان بطريقة غير شرعية، فسوف تواجه السجن لمدة 6 أشهر على الأقل.

وكانت إنجي خوري قد لفتت الأنظار عام 2019 عندما أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، الفنان آدم، بعد دعوى رفعتها خوري بتهمة الخطف والضرب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “الفنانة السورية لم تتنازل عن دعواها ضده، على عكس ما أشيع، وبخلاف ما فعلته الفنانة اللبنانية قمر”.

وكانت خوري اتهمت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر تشرين الأول الماضي، الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة صبرا، حيث احتجزها وفق ما قالت، لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب.

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