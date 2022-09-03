لهذه الأسباب لم يتعاقد النادي الملكي مع بديل لبنزيما

لم يتعاقد ريال مدريد مع مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما، مع انتهاء الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية الى أن الميرنجي تحوّل إلى متفرج في أيام الميركاتو الأخيرة، حيث أُغلق باب التعاقدات منذ 8 أسابيع بمجرد وصول أوريلين تشواميني، لافتةً إلى أنه رغم كثرة الشائعات في الميركاتو، لكنّ مسؤولي ريال مدريد لم يتحركوا للتعاقد مع أي لاعب آخر.

وأوضحت أن ريال مدريد تفاوض في بداية الميركاتو مع البرازيلي “غابرييل جيسوس”، لكن بمجرد تأكد الميرنجي من عدم إمكانية التعاقد معه، فإن النادي الملكي أغلق باب التعاقد مع مهاجم جديد.

كذلك، ذكرت أن ريال مدريد تعلّم من التجارب السابقة بعدم ضم مهاجم جديد من دون الاقتناع بأنه اللاعب المثالي للفريق، حتى لا يتكرر ما حدث في صفقات ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

وكشفت أنّ اللاعبَين وصلا دون إجماع من جميع الأطراف التي تحدد الصفقات في ريال مدريد.

الى ذلك، قالت “ماركا” إن خلال الشهرين الماضيين، ارتبط ريال مدريد بالعديد من الصفقات مثل: “ليفاندوفسكي – كافاني – دجيكو – نكونكو – سيسكو – كريستيانو رونالدو – راؤول دي توماس – إيكيتيك – هافيرتز – فيرنر”، مضيفةً أنّ “الحقيقة هي أن ريال مدريد لم يفتح باب التوقيع مع أي لاعب من هؤلاء”.