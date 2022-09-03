السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذه الأسباب لم يتعاقد النادي الملكي مع بديل لبنزيما

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2022 3:54 مساءً
ريال مدريد

ريال مدريد

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

لم يتعاقد ريال مدريد مع مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما، مع انتهاء الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية الى أن الميرنجي تحوّل إلى متفرج في أيام الميركاتو الأخيرة، حيث أُغلق باب التعاقدات منذ 8 أسابيع بمجرد وصول أوريلين تشواميني، لافتةً إلى أنه رغم كثرة الشائعات في الميركاتو، لكنّ مسؤولي ريال مدريد لم يتحركوا للتعاقد مع أي لاعب آخر.

وأوضحت أن ريال مدريد تفاوض في بداية الميركاتو مع البرازيلي “غابرييل جيسوس”، لكن بمجرد تأكد الميرنجي من عدم إمكانية التعاقد معه، فإن النادي الملكي أغلق باب التعاقد مع مهاجم جديد.

كذلك، ذكرت أن ريال مدريد تعلّم من التجارب السابقة بعدم ضم مهاجم جديد من دون الاقتناع بأنه اللاعب المثالي للفريق، حتى لا يتكرر ما حدث في صفقات ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

وكشفت أنّ اللاعبَين وصلا دون إجماع من جميع الأطراف التي تحدد الصفقات في ريال مدريد.

الى ذلك، قالت “ماركا” إن خلال الشهرين الماضيين، ارتبط ريال مدريد بالعديد من الصفقات مثل: “ليفاندوفسكي – كافاني – دجيكو – نكونكو – سيسكو – كريستيانو رونالدو – راؤول دي توماس – إيكيتيك – هافيرتز – فيرنر”، مضيفةً أنّ “الحقيقة هي أن ريال مدريد لم يفتح باب التوقيع مع أي لاعب من هؤلاء”.

    المزيد من منوعات

    الدوق ويليام والدوقة كيت
    نتفليكس تختار ممثلي شخصية ويليام وكيت للجزء السادس من التاج
    ميريام فارس ةفارس كرم
    خلافات الفنانين اللبنانيين أمر معيب!
    لطيفة
    رسالة من لطيفة لفارس كرم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    جويل حاتم وجورج الراسي
    عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
    الدولار
    بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟