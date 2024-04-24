"لوحة الآنسة ليسر" تُباع في مزاد بمبلغ 32 مليون يورو

في أحدث حدث في عالم الفنون، تم بيع لوحة “الآنسة ليسر” للرسام الفرنسي جوستاف كليمت في مزاد اليوم الأربعاء بمبلغ قدره 32 مليون يورو (حوالي 30 مليون دولار). يأتي هذا الحدث رغم التساؤلات المتعلقة بموضوع اللوحة وهوية المالك السابق لها، مما أثار اهتمام عالم الفنون والمستثمرين على حد سواء.

وحالت وفاة الرسام النمساوي دون إكمال الرسم.

وساد اعتقاد لفترة طويلة بأن اللوحة فُقدت لكن في الواقع كانت معلقة بفيلا خاصة بالقرب من فيينا على مدى عقود، وفقا لدار إيم كينسكي للمزادات التي عرضتها في يناير كانون الثاني قبل طرحها للبيع في مزاد. وقدرت الدار قيمتها بما يتراوح بين 30 و50 مليون يورو.

وتعرض الصورة امرأة شابة في ثوب فيروزي ملفوف برداء زهري أمام خلفية حمراء، وتتناقض بشرتها المرمرية وعينيها البنيتين الشاحبتين مع شعرها الداكن المجعد.

ورغم أن اللوحة تصورها بكل وضوح، لم يعرف بعد على وجه التحديد من كانت “فراولاين ليسر”، لكن الأخوين أدولف ويوستوس ليسر كانا من رجال الصناعة الأثرياء في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية.

كانت هنرييت آمالي ليسر-لانداو، الملقبة بـ “ليلي”، متزوجة من يوستوس حتى طلاقهما في عام 1905 وأصبحت راعية معروفة للفنون. ومن المحتمل أنها طلبت رسم إحدى بناتها أو أن أدولف طلب ذلك لابنته مارجريت.

(الدولار = 0.9355 يورو)