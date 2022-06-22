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لوكاكو يؤجل حسم مستقبل سترلينج

منذ 8 دقائق
"كووورة"
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يسعى النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، لحسم مستقبله خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

وارتبط اسم سترلينج (27 عامًا) بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، خاصة بعد إبداء أكثر من نادٍ رغبتهم في ضمه، وخصوصًا تشيلسي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سترلينج الذي يقضي إجازته الصيفية حاليًا في جامايكا، يتبقى في عقده موسم واحد، ولا يمانع مانشستر سيتي في بيعه هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة “على الرغم من اهتمام تشيلسي الكبير بضم سترلينج، إلا أنه لم يحدث أي اتصال رسمي حتى الآن بين البلوز واللاعب”.

وبيّنت “من المقرر أن يخطو تشيلسي خطوات جادة نحو سترلينج، بمجرد إتمام صفقة انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف إنتر ميلان”.

ويهدف سترلينج إلى المشاركة بشكل أساسي في تجربته الجديدة، وليس على فترات مثلما حدث معه خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.

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