لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى

تصدر شارل لوكلير سائق فيراري التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى متقدما على زميله بالفريق كارلوس ساينز (الجمعة 9-9-2022) بينما انضم منظمو بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات إلى قائمة الناعين لوفاة الملكة إليزابيث.

وسجل لوكلير زمنا قدره دقيقة واحدة و22.410 ثانية مستخدما إطارات لينة على حلبة مونزا، التي تحتفل بمئويتها الأولى.

وفي المركز الثاني جاء ساينز، الذي سيبدأ سباق الأحد من مؤخرة الترتيب بسبب عقوبة، بفارق 0.077 ثانية خلف لوكلير بينما حل ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسيبدأ هاميلتون أيضا السباق، الذي فاز به خمس مرات، من الصف الأخير بعد عقوبة متعلقة بتغيير وحدة الطاقة.

وحل متصدر الترتيب العام ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الخامس، متفوقا على سائقي ألبين، إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

وتعرض السائق الهولندي، الذي يتفوق في الترتيب العام بفارق 109 نقاط عن أقرب منافسيه لوكلير مع تبقي سبعة سباقات، لعقوبة التراجع خمسة مراكز بعدما تخطى العدد المسموح به لتغيير المحركات، بينما سيتراجع زميله سيرجيو بيريز عشرة مراكز.

ووقفت الفرق، وتتخذ معظمها من إنجلترا مقرا لها، في حارة الصيانة خارج مآربهم دقيقة صمت حدادا على الملكة قبل أن تنطلق التجارب التي ارتدى فيها السائقون شارات سوداء.

وعرض المنظمون صورة للملكة، التي حضر والداها أول سباق جائزة كبرى ضمن منافسات فورمولا 1 في سيلفرستون عام 1950، على شاشة كبيرة فوق منصة التتويج.

وكتبت الفرق أيضا على السيارات عبارات نعي للملكة التي توفيت يوم الخميس عن عمر 96 عاما.

ونشر هاميلتون، الذي كرمته الملكة بعد فوزه بأول ألقابه في 2008 وحصل على لقب فارس في ديسمبر كانون الأول الماضي، رسالة على انستجرام.

وكتب “كانت رمزا للأمل بالنسبة للكثيرين وخدمت وطنها بشرف وتفان وإحسان”، مضيفا “لم يكن لها مثيل بحق، وأنا ممتن لأنني عاصرتها”.