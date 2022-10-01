لوكلير يتفوق بجولة التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة

سجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات (السبت 1-10-2022) في أجواء ماطرة.

وتفوق لوكلير على الجميع عندما قطع مضمار حلبة مارينا باي البالغ طوله خمسة كيلومترات في زمن بلغ دقيقة واحدة و57.782 ثانية مستخدما إطارات الأمطار المتوسطة أو الخفيفة ليتفوق بفارق يزيد عن نصف الثانية على حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الذي حصل على المركز الثاني في الجولة.

واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني المركز الثالث بعد أن تفوق في جولتي التجارب الأوليين أمس الجمعة.

وبسبب أمطار موسمية شهدت الجولة بعض التغييرات واختار بعض السائقين استخدام إطارات الأمطار الغزيرة بينما فضل آخرون إطارات الأمطار المتوسطة أو الخفيفة.

وكان لهذه الأحول تأثيرات على أداء بعض السائقين وتسببت أيضا في نتائج غير متوقعة.

واحتل الإسباني فرناندو ِألونسو سائق ألبين المركز الرابع متقدما مباشرة على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول في حين احتل الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن المركز السادس تلاه مباشرة الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين.

وحصل الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن على المركز الثامن.

وسجل راسل تاسع أسرع زمن في الجولة بينما احتل الأسترالي دانييل ريكاردو سائق مكلارين المركز العاشر.

وكان البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات تفوق في جولة التجارب الحرة الأولى أمس لكنه احتل المركز 12 في الجولة الثالثة اليوم.

وسيكون بوسع فرستابن الذي احتفل بعيد ميلاده 25 أمس الجمعة ضمان الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي غدا.

ويتفوق فرستابن في قائمة السائقين بفارق 116 نقطة على لوكلير وبفارق 125 نقطة على زميله بيريز قبل أخر ستة سباقات من الموسم.

ويمكن لفرستابن حسم اللقب غدا الأحد إذا تفوق بفارق 22 نقطة على الأقل على لوكلير وبفارق 13 نقطة على الأقل على بيريز.