لوي مينتيس يحصد المرحلة التاسعة من سباق إسبانيا للدراجات

فاز الجنوب أفريقي لوي مينتيس بالمرحلة التاسعة من سباق إسبانيا للدراجات بعد مجهود فردي رائع بينما عزز البلجيكي ريمكو إفنبول صدارته للترتيب العام (الأحد 28-8-2022).

وهذا الفوز الأول لمينتيس في مرحلة بسباق إسبانيا حيث كان الأقوى بين مجموعة الصدارة المكونة من تسعة متسابقين، حيث أنهى المرحلة متفوقا بفارق أكثر من دقيقة على الثنائي الإيطالي صمويلي باتيستيلا وإدواردو زامبانيني.

وبدا الفوز بعيد المنال على المتسابق الجنوب أفريقي عندما انفصل زامبانيني وجيمي يانسنس في اخر عشرة كيلومترات لكن مينتيس انتفض بشكل رائع وتجاوزهما قبل 2.5 كيلومتر على النهاية ليحقق أبرز انتصار في مسيرته.

وقال مينتيس بعد الفوز بأول مرحلة في السباقات الكبرى “إنه أمر مميز للغاية، أعتقد أنني بحاجة لبعض الوقت لإدراك ما حدث. في الواقع لم يسبق لي الصعود إلى منصة التتويج في سباق ضمن الجولة العالمية باستثناء تصنيفات الفرق”.

وقدم إفنبول عرضا قويا آخر، حيث ابتعد عن منافسيه في الترتيب العام في المراحل الأخيرة من السباق ليحتل المركز الرابع ويعزز صدارته للترتيب بفارق دقيقة واحدة و12 ثانية عن إنريك ماس متسابق موفيستار.

وعانى حامل اللقب ثلاث مرات بريموش روجليتش خلال المرحلة البالغ مسافتها 171.4 كيلومتر من فيلافيسيوزا إلى ليه براير، حيث تأخر بفارق دقيقتين خلف إفنبول في الترتيب العام.

وغدا الاثنين يوم راحة قبل أن يبدأ المتسابقون في سباق فردي ضد الساعة لمسافة 30.9 كيلومتر من إلتشي إلى أليكانتي يوم الثلاثاء.