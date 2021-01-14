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ليدي غاغا وجنيفر لوبيز تغنيّان في حفل تنصيب بايدن

14 - يناير - 2021
ليدي غاغا وجنيفر لوبيز

ليدي غاغا وجنيفر لوبيز

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من المقرر أن تشارك نجمتا موسيقى البوب ليدي غاغا وجنيفر لوبيز في احتفال تنصيب جو بايدن الذي يقام في 20 يناير الجاري في واشنطن في مناخ استثنائي جداً بفعل جائحة كوفيد-19 والإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال العنف في الكابيتول.

تشارك نجمتا موسيقى البوب ليدي غاغا وجنيفر لوبيز في احتفال تنصيب جو بايدن الذي يقام في 20 يناير الجاري في واشنطن في مناخ استثنائي جداً بفعل جائحة كوفيد-19 والإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال العنف في الكابيتول.

وأوضح اللجنة المنظمة للاحتفال أن “ليدي غاغا” ستؤدي النشيد الوطني الأميركي من على درج الكابيتول، ثم تقدم لوبيز “وصلة موسيقية”، وفقا لفرانس برس.

وكانت النجمتان قد عبّرتا عن دعمهما بايدن خلال حملته الانتخابية، علماً أن “ليدي غاغا” التي يصفها الرئيس المنتخب بأنها “صديقة كبيرة”، غنّت في لقائه الانتخابي الأخير. وعندما كان نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا معاً على حملة لمكافحة التحرش الجنسي.

ويقدم الممثل الأميركي توم هانكس مساء اليوم نفسه برنامجا خاصا ستبثه بالتزامن كل القنوات الكبرى الأميركية، مع مدعوين موسيقيين من أمثال جون بون جوفي وجاستن تيمبرلايك، وفق وسائل إعلام أميركية.

وفي 2009، غنّت أريثا فرانكلين خلال مراسم تنصيب باراك أوباما في ولايته الرئاسية الأولى. كذلك شارك في الغناء بروس سبرينغستين و”يو تو” وشاكيرا وستيفي ووندر. وبعد أربع سنوات، أدّت بيونسيه النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم تنصيب أوباما في ولاية ثانية.

وفي 2017، غابت الأسماء الفنية المعروفة عن حفل تنصيب دونالد ترامب غير المحبب كثيرا في أوساط الفنانين الأميركيين.

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