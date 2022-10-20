ليستر سيتي يبتعد عن مؤخرة الترتيب بثنائية نظيفة على ليدز

ابتعد ليستر سيتي عن مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه المريح 2-صفر على ضيفه ليدز يونايتد الذي خاض مباراته السابعة على التوالي دون انتصار (الخميس 20-10-2022).

وجاء الفوز الثاني لليستر هذا الموسم في غضون 35 دقيقة حيث سجل روبن كوخ هدفا بالخطأ في مرماه وأضاف هارفي بارنز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في استاد كينج باور.

ونفدت قوة ليدز في الشوط الثاني، حيث تصدى داني وارد حارس ليستر لتسديدة واحدة على مرماه في المباراة عندما أنقذ محاولة قريبة من ليام كوبر.

وحقق ليستر الفوز بسهولة ليتجاوز نوتنجهام فورست ويتقدم للمركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط لكنه يتأخر بفارق نقطة واحدة عن ليدز في المركز 16 مع اقتراب فريق المدرب جيسي مارش من منطقة الهبوط.

وقال يوري تيلمانس لاعب وسط ليستر لأمازون “عندما تكون في قاع الجدول تصبح كل نقطة مهمة. حافظنا على الكرة بشكل جيد حقا وهاجمنا ببراعة وهذا ما نحن بحاجة له. كل أداء جيد يمنحنا الثقة ويمكننا البناء عليه الآن”.

وزاد الضغط على مدربي الفريقين في الأسابيع الأخيرة بعد المعاناة من بداية مخيبة للموسم.

وتلقى ليستر دفعة قبل استضافة ليدز باستعادة جيمي فاردي، حيث يبحث المهاجم المخضرم عن أول أهدافه بالموسم.

وساهم فاردي في الهدف الأول حيث لم ينجح كوخ في تجنب تحويل تمريرة عرضية منخفضة من دينيس برايت بالخطأ إلى مرماه.

ورد ليدز بشكل جيد وصنع العديد من الفرص كانت أقربها عبر لويس سينيستيرا من تسديدة ارتدت من العارضة.

ورغم ذلك لم ينجح الفريق في تسجيل أي هدف وكلفهم ذلك الهدف الثاني عبر بارنز الذي أنهى هجمة مرتدة لليستر في الشباك.

وكانت حقيقة عدم قدرة ليدز على العودة للمباراة في الشوط الثاني أكثر إحباطا لمارش، حيث تلقى الضيوف الهزيمة الثالثة على التوالي.

وفشل الفريق الآن في الفوز بأي من مبارياته الخمس الافتتاحية خارج أرضه في الموسم لأول مرة منذ 1998-1999، حيث حصد ليدز نقطة واحدة فقط خلال هذه المباريات في أقل عدد من النقاط منذ موسم 1983-1984.

وقال الأمريكي مارش “في منطقتي الجزاء لم نساعد أنفسنا، لكن الآن يتعين علينا إيجاد طرق لإيقاف نزيف النقاط. يجب علينا القتال والاستعداد لما هو قادم. أنا هنا وأقوم بكل شيء يمكنني القيام به لمساعدة هذا الفريق”.