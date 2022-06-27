ليس لكأس العالم وحسب.. "لوس أنجليس" يرغب ببقاء بيل لفترة طويلة

أكّد “جون ثورينجتون” المدير العام لفريق لوس أنجليس إف.سي أن الفترة التي سيقضيها “جاريث بيل” في الدوري الأميركي لكرة القدم ستكون أفضل تحضير لكأس العالم، لكنه يرغب في بقاء مهاجم ويلز لفترة أطول بعد انتهاء البطولة في قطر.

ومن المتوقع أن ينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بطل إسبانيا هذا الصيف، ونشر اللاعب البالغ عمره 32 عامًا مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل قميص فريقه الجديد قائلا “أراكم قريبا في لوس أنجليس”.

وقاد بيل منتخب ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958 بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ثورينجتون للصحفيين بعد فوز فريقه 2-صفر على نيويورك رد بولز: “لم يكن التعاقد لمجرد ستة أشهر فقط قبل كأس العالم. نتحدث دائما عن فترة أطول من التعاون مع لوس أنجليس”.

وأضاف: “جاريث بيل كان صريحًا معنا بشأن ما يريده. أجرينا اتصالات عديدة معه ومع ممثليه مباشرة. شعرنا أنه يرغب في الاستعداد لكأس العالم وما بعدها وهو بالضبط ما يمكننا تقديمه … نتفق مع جاريث في تعريف النجاح ولذلك لن نفعل أي شيء يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لبيل. الأداء الجيد هنا سيكون التحضير المثالي الذي يحتاجه لكأس العالم”.

وستبدأ فترة الانتقالات التكميلية في الولايات المتحدة في السابع من تموز، وعبر ثورينجتون عن أمله في مشاركة بيل في مواجهة الغريم المحلي لوس أنجليس جالاكسي في اليوم التالي.

وقال ثورينجتون: “لا يزال يتعين علينا الانتهاء من بعض الأمور الخاصة بتصاريح العمل وغيرها من الجوانب الإدارية. لكننا نأمل في الانتهاء من كل هذه الأمور خلال أسبوع أو الأيام العشرة المقبلة.

“ستكون المشاركة الأولى المحتملة لبيل مع الفريق في الثامن من يوليو”.