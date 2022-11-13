ليفاندوفسكي: اللعب بجوار ميسي في برشلونة سيكون حلماً

قال النجم البولندي، المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، أن اللعب بجوار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفوف برشلونة الإسباني، سيكون حلماً بالنسبة له.

وذكرت تقارير إخبارية أن ميسي ربما يعود لصفوف برشلونة، الذي رحل عنه في صيف العام الماضي لسان جيرمان.

ويستعد ليفاندوفسكي للعب ضد ميسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم، رغم الشائعات المستمرة بأن الثنائي ربما يلعبان في نفس الفريق، إذا كان قائد منتخب “التانغو”، الفائز 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، يتطلع للعودة إلى قلعة “كامب نو”.

وصرح ليفاندوفسكي لصحيفة ماركا الإسبانية: “ميسي لاعب رائع بتمريراته المذهلة التي يلعبها لأي مهاجم، إذا فكرتم في ميسي، فلديه تفاهم رائع مع المهاجمين”.

وأوضح: “يعرف كيف يضع الكرة في منطقة الجزاء، وبين الخطوط، إنه الأفضل في العالم فيما يتعلق بهذه المهارة، لا أعرف ما الذي يحدث الآن، ولكن بالنسبة لأي مهاجم فإن اللعب مع ميسي سيكون حلماً بالتأكيد”.

وبغض النظر عن هذا الاحتمال بتواجد اثنين من أفضل مهاجمي كرة القدم في العالم حالياً بنفس الفريق، فإن ليفاندوفسكي يعتبر ميسي 35 عاماً منافساً، في ظل قيادته منتخب الأرجنتين في المونديال، الذي يجرى للمرة الأولى في الوطن العربي.

وأضاف: “أعتقد أن الأرجنتين مع ميسي من المرشحين للفوز بكأس العالم، لم يخسروا في 30 مباراة متتالية، ويلعبون بشكل جيد ويمكنكم أن تروا أنهم فريق جيد حقاً”.

وأوضح: “إذا نظرتم إلى كرة القدم على مدى السنوات العشر أو الـ15 الماضية، فإن الشخصين الرئيسيين هما ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي النهاية إذا كنتم تفكرون فيمن يستحق الفوز بكأس العالم، فإن هذين الاسمين يظهران دائماً”.

وتابع: “إنهما أسطورتان، ولكن على الجانب الآخر هذه هي كرة القدم، ولا يمكن لأحد مطلقاً التكهن بما سيحدث، لأنها بطولة مثيرة وغير متوقعة”.

واستدرك اللاعب، الذي سبق له الفوز بالكرة الذهبية: “لكن في حالة ميسي، من المستحيل تكرار إنجازاته مع استمرار قصته المذهلة، الآن يحلم بالفوز بكأس العالم”.

وشدد ليفاندوفسكي: “هذا هو التحدي الكبير بالنسبة له، إنه يريد الآن الفوز بالمونديال مع الأرجنتين، لكن هذه كأس العالم ولا يمكنك معرفة ما سيحدث”.

أما بالنسبة لفرص منتخب بولندا في أكبر بطولة لكرة القدم، فقد اعترف ليفاندوفسكي بأن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته لعبور المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والمكسيك.

وأكد الهداف البولندي: “إنه تحد كبير وهي مجموعة صعبة للغاية، كل مباراة ستكون صعبة. في كأس العالم، من المهم أن تعرف كيف ستلعب، إنه تحد كبير لكل من يلعب في قطر في هذا الجزء من الموسم”.

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلاً “يتعين علينا أن نكون مستعدين لهذا، ينبغي علينا القتال من الدقيقة الأولى، ولا يهم مدى صعوبة الأمر، يجب علينا أن نظهر أفضل ما لدينا”.