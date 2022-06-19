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ليفاندوفسكي واثق من استسلام بايرن ميونخ

منذ 9 دقائق
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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كشف تقرير صحفي إسباني، السبت، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي (34 عامًا) بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف، على الرغم من امتداد عقده مع بايرن ميونخ، حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي يثق في أن بايرن ميونخ سيغير موقفه في النهاية، وسيوافق على التفاوض مع برشلونة، من أجل بيعه.

ويتمسك بايرن حتى الآن ببقاء ليفاندوفسكي في صفوفه حتى نهاية عقده، حيث دخل الطرفان في حرب تصريحات خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل.

ويعتقد ليفاندوفسكي أن موافقة بايرن على رحيله مسألة وقت ليس أكثر، وأنه سيخوض الموسم المقبل بقميص البارسا.

ويتطلع برشلونة للهبوط بالحد الأدنى للرواتب من أجل عقد صفقات جديدة تقود الفريق في الموسم المقبل.

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