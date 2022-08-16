ليفاندوفسكي يبدأ رحلة الشكوى في برشلونة

بدأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني الجديد، رحلة الشكوى في مستهل مشواره مع العملاق الكتالوني.

وفشل ليفاندوفسكي في التسجيل خلال تعادل برشلونة مع رايو فاليكانو سلبيا، السبت الماضي، على ملعب كامب نو، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وتسبب الفشل التهديفي في علامات استفهام عديدة، خاصة أن برشلونة قدم مستويات قوية خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد، منها الفوز 6-0 على إنتر ميامي الأمريكي، وإسقاط الغريم التقليدي ريال مدريد 1-0، وكذا الفوز في كأس خوان جامبر 6-0 على بوماس المكسيكي.

وبعد المباراة، عبر ليفاندوفسكي عن سخطه الكبير مما شاهده في أولى مبارياته بالدوري الإسباني، وذلك بسبب تكتل رايو فاليكانو دفاعياً لمراقبة نجوم برشلونة بشكل عام، وليفا نفسه على وجه الخصوص.

وقال ليفاندوفسكي عن الحصار الدفاعي الذي فرضه عليه فريق رايو فاليكانو: “لقد شعرت بالدهشة، رأيت أكثر من 6 لاعبين من رايو في منطقتي، وأحدهم كان يراقبني، هذا ضد كرة القدم”.

وأكمل: “هذا لا يحدث مطلقاً في الدوري الألماني، إنها طريقة لعب ضد كرة القدم، أتمنى أن يكون فريق واحد في الليجا هو من يلعب هكذا”.

ويواجه ليفاندوفسكي المتوج بالحذاء الذهبي آخر عامين كأفضل هداف في أوروبا صراعاً على الحفاظ على اللقب، وصراعا آخر لقنص لقب هداف الدوري الإسباني من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ليفاندوفسكي فشل في التسجيل في الجولة الأولى للدوري لأول مرة منذ 7 سنوات، بدأ مسلسل الشكوى في برشلونة مبكراً، بعدما أنهى علاقته مع بايرن ميونخ بشكوى أخرى.

الموسم الماضي شهد تعبير ليفاندوفسكي عن شكواه من بايرن أكثر من مرة، الأولى عند الحديث عن رفضه للشكل الهجومي لبايرن ميونخ مع المدرب يوليان ناجلسمان، لعدم إتاحة طريقة لعبه، للمهاجم البولندي إيجاد الفرص.

وبعدها أعرب ليفاندوفسكي عن شكواه من إدارة بايرن ميونخ لعدم فتح باب التفاوض معه بشأن تمديد عقده، الذي كان يفترض أن ينتهي في 2023 قبل الانتقال لبرشلونة.