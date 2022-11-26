ليفاندوفسكي يبكي بعد هدفه في مرمى السعودية.. ما السبب؟!

نجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في إحراز هدفه الأول في بطولة كأس العالم، إذ ساعد منتخب بلاده في الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 2-0، ليعزز فرص فريقه في بلوغ دور الـ16.

وبكى ليفاندوفسكي فرحا بعد تسجيله الهدف في الدقيقة 82 من المباراة واندفع زملاؤه نحوه لتهنئته قبل أن يمسح دموعه ويلقي قبلة على الهواء نحو الجماهير.

وكان هذا أول هدف لمهاجم بولندا في بطولة كأس العالم رغم ظهوره في خمس نسخ.

وصنع ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، الهدف الأول لمنتخب بولندا في الدقيقة 40 عندما مرر الكرة إلى بيوتر زيلينسكي ليحرز الأخير الهدف.

وحرم حارس مرمى منتخب السعودية محمد العويس، ليفاندوفسكي من إحراز هدف آخر في وقت متأخر من المباراة.

وكان المنتخب البولندي في موقع دفاعي لفترات طويلة من المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بقطر، في حين اندفع المنتخب السعودي إلى الهجوم وسط تشجيع حماسي من جمهوره.

وكان حارس المرمى البولندي تصدى لركلة جزاء نفذها سالم الدوسري في نهاية الشوط الأول. ثم تصدى لتسديدة محمد البريك من الكرة المرتدة.

ويواجه منتخب بولندا نظيره الأرجنتيني في المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، بينما يلتقي المنتخب السعودي نظيره المكسيكي.