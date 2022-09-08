ليفاندوفسكي يتألق.. برشلونة ينتزع فوزاً ثميناً من فيكتوريا بلزن بـ (5-1)

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع برشلونة ليقود الفريق الكتالوني لفوز كبير 5-1 على فيكتوريا بلزن (الأربعاء 7-9-2022).

وسجل لاعب الوسط فرانك كيسي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 13 مستغلا ركلة ركنية ليحرز أول أهدافه لصالح الفريق.

وضاعف ليفاندوفسكي تقدم الفريق بتسديدة بالقدم اليمنى في الدقيقة 37 بعدما خرج الفريق من مأزق كبير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فيكتوريا بلزن وأشهر بطاقة حمراء في وجه أندرياس كريستنسن بعدما أسقط جون موسكيرا داخل المنطقة، إلا أن حكم الفيديو المساعد أظهر أن الأخير كان قد وجه ضربة بالمرفق للاعب برشلونة ليقرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء والطرد وبدلا من ذلك أنذر مهاجم الفريق التشيكي.

وعاد بلزن في اللقاء في الدقيقة 44 بضربة رأس من يان سيكورا لكن برشلونة استعاد تقدمه بفارق هدفين عندما سجل المهاجم البولندي هدفا بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية عثمان ديمبلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأكمل المهاجم البولندي ثلاثيته في منتصف الشوط الثاني، عندما تلقى تمريرة من فران توريس ليسددها من لمسة واحدة داخل الشباك.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة عن ليفاندوفسكي المنضم من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو “هذا هو روبرت، لا يشبع.

“تدربه ومساعدته الفريق وتواضعه واجتهاده… لا يمكنني الإشادة به بالقدر الكافي لأن الأمر لا يتعلق بثلاثيته، الأمر يتعلق بطريقه عمله وإدراكه أنه يستطيع الهيمنة على إيقاع اللعب”.

وهذه هي الثلاثية السادسة في دوري الأبطال التي يسجلها ليفاندوفسكي الذي أصبح أول لاعب يسجل ثلاثية لصالح ثلاثة أندية، بعد بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.

واختتم توريس التسجيل في أمسية مرضية للغاية للفريق الإسباني الذي يتصدر المجموعة الثالثة.

ويحل برشلونة ضيفا في الجولة المقبلة على بايرن ميونيخ، فريق ليفاندوفسكي السابق في 13 سبتمبر أيلول، بينما يستضيف بلزن منافسه إنتر ميلان.

وفي أمسية شبه مثالية بالنسبة لبرشلونة، ظهر الفريق بصورة مغايرة تماما لما كان عليه في أولى مبارياته بالمسابقة الموسم الماضي، عندما خسر 3-صفر أمام بايرن ليودع المنافسات بنهاية دور المجموعات للمرة الأولى في 21 عاما.

وأضاف تشابي “كانت مباراة متكاملة، وفرضنا هيمنتنا أمام المنافس”.

وتابع “بلزن دافع بشكل جيد ولعب بدفاع رجل لرجل، لكن ديمبلي كان رائعا وليفاندوفسكي صنع الفارق. كنا الطرف الأفضل وأنا سعيد بالبدلاء الذين شاركوا بقدر من لعبوا في التشكيلة الأساسية. جميع اللاعبين ارتقوا لمستوى الحدث”.