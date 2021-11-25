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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

منذ 13 ساعة
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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حصل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ على جائزة أفضل لاعب في العالم، حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء.

الهداف البولندي حصل على نفس الجائزة العام الماضي بعد تألقه مع بايرن ميونخ، ليحافظ عليها بعدما تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأيطالي جورجينو.

وحصل الهداف البولندي على 150 نقطة، بفارق 45 نقطة عن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني.

وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس برصيد 20 نقطة بالتساوي مع كيليان مبابي، متفوقًا على 5 لاعبين آخرين أبرزهم كريستيانو رونالدو.

وجاء ترتيب الـ10 الأوائل لجائزة الأفضل في العالم كالتالي..

ليفاندوفسكي 150 نقطة.

ليونيل ميسي 105 نقطة.

جورجينو 40 نقطة.

كيفين دي بروين 35 نقطة.

محمد صلاح 20 نقطة.

كيليان مبابي 20 نقطة.

كريستيانو رونالدو 15 نقطة.

نجولو كانتي 10 نقاط.

دوناروما 10 نقاط.

إيرلينج هالاند 5 نقاط.

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