ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ”هاتريك“ في فوز فريقه الجديد 5-1 على فيكتوريا بلزن التشيكي في افتتاح مباريات دور المجموعات، حيث أصبح أول لاعب يسجل ”هاتريك“ مع ثلاثة أندية مختلفة.

وقالت إحصاءات opta إن ليفاندوفسكي سجل هاتريك واحدا مع بروسيا دوتموند في دوري أبطال أوروبا وأربعة مع بايرن ميونخ ثم هاتريك الليلة مع النادي الكتالوني.

كما أن هذا هو الهاتريك السادس لليفاندوفسكي في البطولة، ليتأخر بفارق مرتين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الغائب عن البطولة هذا الموسم، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

وساهم الدولي البولندي في 108 أهداف في 107 مباريات في البطولة القارية البارزة، كما أن آخر خمس مرات تم فيها تسجيل ”هاتريك“ في دوري الأبطال، بينها ثلاث عبر ليفاندوفسكي ومرتان بواسطة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد حامل اللقب.

وعلى ملعب كامب نو، سجل فرانك كيسي الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 13، من ضربة رأس سكنت على يسار حارس الفريق التشيكي. وسجل النجم البولندي الهدف الثاني في الدقيقة 33، من تسديدة رائعة استقرت في الشباك.

وقلص فيكتوريا بلزان الفارق في الدقيقة 44، من ضربة رأس، لم يستطع أندريه تير-شتيغن التصدي لها.

وعاد ليفاندوفسكي ليحرز ثالث أهداف برشلونة، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع لشوط الأول قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 67، ثم سجل زميله فيران توريس الهدف الخامس.

وأصبح ليفاندوفسكي البالغ عمره 34 عاما و17 يوما، أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في أول مباراة له مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، ليتخطى رقم هنريك لارسون، حين سجل هدفا ضد سيلتك الإسكتلندي في سبتمبر/أيلول 2004، بعمر 32 عاما و360 يوما.