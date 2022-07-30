السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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ليفاندوفسكي يفتح النار على بايرن ميونخ

منذ 40 دقيقة
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

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في أول تعليقات نارية من النجم روبرت ليفاندوفسكي المنتقل حديثا إلى برشلونة الإسباني قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وقال ليفاندوفسكي أن ناديه السابق صنع الأكاذيب في حديثه بشأن رحيله عن الفريق.

وتمرد البولندي ليفاندوفسكي على إدارة بايرن ميونخ ليجبرها على بيعه إلى برشلونة في صيف العام الحالي، قبل عام من نهاية عقده.

تمرد ليفاندوفسكي ارتبط بحلمه الخاص بالانتقال لبرشلونة من جانب وغضبه من إدارة بايرن لتأجيل فتح باب التفاوض للتجديد له من جانب آخر، رغم تألقه الكبير في السنوات الأخيرة.

قال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة “إي إس بي إن” العالمية ردا على انتقادات إدارة بايرن ميونخ لانتقاله لبرشلونة: “أشعر أنني في المكان السليم وموقفي سليم أيضا، أما ما حدث في الأسابيع التي سبقت رحيلي عن بايرن فكان سياسيا”.

وشرح ليفاندوفسكي بقوله: “لقد حاول بايرن ميونخ أن يخلق حربا لتبرير رحيلي للجماهير، لأنه كان من الصعب شرح ذلك”.

واستدرك: “لكن عليّ أن أتقبل ذلك حتى لو به الكثير من الأكاذيب وأمور غير صحيحة، ولكني في النهاية أعرف أن الجماهير كانت تدعمني حتى في تلك الفترة”.

ولم يتوقف هجوم ليفاندوفسكي على إدارة بايرن، وزاد: “بعض الأشخاص لا تقول الحقيقة، يقولون شيئاً مختلفاً وأنا دوماً أحب الوضوح والصدق وهذه ربما تكون مشكلة بالنسبة لهم، في النهاية أدركت أنه لن يكون جيداً لي الاستمرار فتركت بايرن وانتقلت لبرشلونة”.

لكن ليفاندوفسكي شدد على أن العلاقة بينه وبين زملائه السابقين في بايرن ميونخ ومدربيه كذلك تبقى على ما يرام.

يذكر أن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ اتهم برشلونة بإبرام الصفقات دون وجود سيولة مالية لديهم ورغم معاناتهم من أزمة مالية طاحنة.

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