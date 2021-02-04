ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزغ في دوري أبطال أوروبا.. والسبب

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أنها لن تسمح لنادي ليفربول الإنكليزي بالدخول إلى المانيا لمواجهة لايبزبغ في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 16 فبراير الحالي بسبب القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الحظر المفروض على دخول الأراضي الألمانية من بريطانيا لا ينص على “استثناء خاص للرياضيين المحترفين” مضيفة أن الحالة “لا تفي بالمتطلبات للخروج” عن القواعد.

وأفادت وكالة سيد الألمانية، أحد فروع فرانس برس، أن الناديين يبحثان عن مكان بديل لإقامة المباراة.