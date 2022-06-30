ليفربول مهدَّد بخسارة 100 مليون يورو.. ما علاقة محمد صلاح؟

دعت تقارير صحفية إدارة نادي ليفربول الإنجليزي الى إيجاد حل لأزمة تجديد عقد “محمد صلاح” نجم الفريق سواء بالتجديد أو البيع بمبلغ كبير.

وخسر ليفربول العام الماضي، نجمه الهولندي “جيورجينو فينالدوم” برحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد رفض تمديد عقده.

صحيفة “ميرور” البريطانية شددت في تقرير لها على أن ليفربول كان عليه التعلم من درس فينالدوم، وحسم مصير محمد صلاح بالتجديد بشكل مبكر قبل عام من نهاية عقده.

صلاح من جانبه كان صريحاً في الكشف عن رغبته بأنه سيبقى في ليفربول حال تم تقديره بالشكل الذي يوازي ما قدمه للفريق خلال 5 سنوات.

الى ذلك، نجح صلاح في 5 سنوات مع ليفربول أن يتوج 3 مرات بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقود الفريق لـ6 ألقاب أبرزها الدوري ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لكأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي هذا العام وقبلهما كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

التقرير الإنجليزي أشار إلى أن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ يجعل التجديد لصلاح رغبة ملحة، ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد المالي.

وأشار التقرير إلى موقع “ترانسفير ماركت” مبينا قيمة فينالدوم عند رحيله وصل إلى 31.40 مليون يورو ولكنه رحل بلا مقابل.

بالنسبة لصلاح فالوضع مختلف، حيث تصل قيمة نجم الريدز إلى 100 مليون يورو، وبالنظر لأنه من أفضل لاعبي العالم الآن، فإن ليفربول يمكنه طلب مبلغ مضاعف حال طلب باريس ضمه هذا الصيف”.

كما شددت “ميرور” على أن ليفربول لو أراد تقليص الفجوة بينه وبين مانشستر سيتي فيجب أن يمتلك خطة أولى وأخرى بديلة من أجل التعامل مع ملف التجديد لصلاح، كي لا ينتهي الأمر بما جرى لفينالدوم.