ليفربول وأرسنال يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد

يتواصل الحديث حول مستقبل الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان ريال مدريد، في ظل وجود منافسة شرسة للظفر بخدماته من أندية إنجلترا.

وكان ريال مدريد قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأثنين الماضي، بمشاركة عدد من لاعبيه، في انتظار وصول البعض الأخر، الذي مازال يقضي عطلته الصيفية.

ويستعد ريال مدريد للسفر الأسبوع المقبل، للولايات المتحدة، لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي سيخوض فيها العديد من المباريات أبرزها ضد الغريم التقليدي برشلونة

ليفربول يريد تشواميني من ريال مدريد:

وفقًا للصحفي الإيطالي “فابريزو رومانو”، فإن ليفربول وأرسنال هم الأندية الإنجليزية التي أبدت اهتمامها بضم الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان ريال مدريد.

وأكد أن النادي اللندني ليس على تواصل مع وكلاء اللاعب الآن، لكن في ريال مدريد يريدون الاحتفاظ باللاعب لأنهم يثقون به للحاضر والمستقبل.

وأوضح أن لن يكون من السهل على أرسنال وليفربول نقل تشواميني إلى الدوري الانجليزي.

وأشار إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد أخبر تشواميني أنه يريده في الفريق في الموسم المقبل.

وانضم أوريلين تشواميني البالغ من العمر 23 عامًا، إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الماضي من موناكو الفرنسي، في صفقة بلغت حوالي 100 مليون يورو بالمتغيرات.

وشارك الدولي الفرنسي في 50 مباراة مع ريال مدريد عبر جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في تسجيل أي هدف، لكنه نجح في القيام بـ 4 تمريرات حاسمة.