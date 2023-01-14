ليفربول يتجرّع هزيمة قاسية من برايتون بثلاثية

أحرز الجناح سولي مارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني وصنع هدفا آخر ليمنح برايتون آند هوف ألبيون الفوز 3-صفر على ضيفه المتواضع ليفربول ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وهذا هو الفوز الأول لبرايتون على ليفربول في دوري الأضواء، وجاء مستحقا بعد قيادة مارش الفريق لترجمة سيطرته إلى أهداف.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته حصل مارش على ركلة جزاء بعد سقوطه نتيجة تدخل من أليسون بيكر حارس ليفربول، لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى تسلل لاعب برايتون قبل استلامه الكرة ليتراجع حكم عن قراره.

وهز مارش الشباك من مدى قريب في الدقيقة 47 بعدما فقد ليفربول الكرة في منتصف الملعب وانطلق الياباني كاورو ميتوما في الناحية اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى زميله.

وبعد ذلك بست دقائق أضاف اللاعب البالغ عمره 28 عاما الهدف الثاني عندما استقبل تمريرة إيفان فيرجسون بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى أليسون بيكر.

وفي مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انتقاله قادما من أيندهوفن الشهر الماضي، لم يقدم كودي جاكبو الكثير في صفوف ليفربول الذي عانى للاستحواذ على الكرة أو صنع أي فرص حقيقية للتسجيل.

وسدد ليفربول كرتين فقط على المرمى طيلة 90 دقيقة، وانتظر إلى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني للحصول على أول ركلة ركنية في أداء متواضع آخر من فريق المدرب يورجن كلوب.

واختتم مارش أداءه الرائع عندما مرر كرة إلى البديل داني ويلبيك الذي رفعها من فوق المدافع ثم سددها في الشباك محرزا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.

وتقدم برايتون إلى المركز السابع وله 30 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي استمرت معاناته مع الإصابات وتراجع مستواه.

وألقى كلوب باللوم على الافتقار للتنظيم في هزيمة فريقه.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مشيرا إلى تزايد قلقه بسبب أداء الفريق “اللاعبون أنفسهم سبق أن قدموا مباريات مذهلة، لكن إذ لم نلعب بتنظيم فيمكن أن نظهر بهذا الشكل.

“كيف يمكن ألا (أشعر بالقلق) بعد مثل هذه المباراة؟ لا أستطيع أن أقف هنا وأقول إنني لست قلقا. بالتأكيد نحن قلقون للغاية”.