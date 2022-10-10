ليفربول يتلقى ضربة موجعة

أفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” أن ليفربول سيفتقد خدمات الجناح لويس دياز حتى ما بعد كأس العالم 2022.

وتعرض الجناح الكولومبي لإصابة في الركبة في مباراة ليفربول أمام أرسنال، الأحد، ما أجبر يورغن كلوب على استبدال اللاعب وشارك مكانه المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأوضحت الصحيفة أن دياز البالغ من العمر 25 عاما سيغيب عن ليفربول حتى بعد كأس العالم التي تقام في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكدت الصحيفة أن دياز لن يكون متاحًا حتى ديسمبر، على الرغم من أن الأمر الجيد هو أن الجناح الكولومبي لن يحتاج إلى عملية جراحية.

وكان دياز أحد لاعبي ليفربول الجيدين حتى الآن هذا الموسم بعد بدايتهم المخيبة للموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم الاعتماد على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بشكل كبير لإحداث التحسن في الثلث الأخير من المدرب الألماني كلوب.

ولم تتأهل كولومبيا لكأس العالم، التي تنطلق في قطر الشهر المقبل، لذا فإن الإصابة لن تؤثر على حظوظ بلاده في البطولة.

ويبدأ المونديال يوم الإثنين 20 نوفمبر وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر.

وتركت خسارة ليفربول 2/3 أمام آرسنال الريدز في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فاز في مباراتين فقط من أول ثماني مباريات.

ويتأخر ليفربول بـ14 نقطة عن آرسنال المتصدر.

ويلتقي ليفربول مع غلاسكو رينجرز المقبل في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يستضيف مانشستر سيتي وويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيواجهون نوتنغهام فورست وأياكس وليدز يونايتد ونابولي وتوتنهام وديربي كاونتي وساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم.