الدوري الإنجليزي.. ليفربول يداوي جراحه بسحق بورنموث بـ 9 أهداف

اكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بنتيجة ثقيلة استقرت على (9-0)، الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز في الدقيقتين (3- 85) وهارفي إيليوت في الدقيقة (6) وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة (28) وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين (31- 62) وفيرجيل فان دايك في الدقيقة (45) وكريس ميفام بالخطأ في مرماه في الدقيقة (46) وفابيو كارفالو في الدقيقة (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز ال17.

افتتح ليفربول التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، وذلك بعدما أرسل فيرمينو عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها دياز مسددا رأسية سكنت الشباك.

وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، بتسديدة مقوسة قوية من إيليوت من على حدود المنطقة، سكنت الشباك.

وأهدر صلاح فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، بعدما أرسل إيليوت عرضية للنجم المصري أمام الشباك الخالية في منطقة ال6 ياردة، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وعاد صلاح لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من داخل منطقة ال6 ياردة، تألق حارس بورنموث في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ووقع أرنولد على الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 28، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل ترافيرس في التصدي لها.

وتواصل مهرجان أهداف ليفربول بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 31، بعدما حاول صلاح تمرير كرة داخل المنطقة، اصطدمت بدفاع بورنموث وتمهدت أمام فيرمينو الخالي من الرقابة داخل منطقة ال6 ياردة، ليسجل بسهولة في الشباك.

وكاد بورنموث أن يقلص الفارق في الدقيقة 38، بعدما استقبل كريستي كرة على الصدر داخل المنطقة، قبل أن يسدد كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسدد فيرمينو كرة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 45، أبعدها حارس بورنموث إلى ركلة ركنية.

وأضاف ليفربول الهدف الخامس من تلك الركنية، بعدما تابع فان دايك عرضية من روبرتسون، مسددا رأسية قوية سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 47، بعدما أرسل أرنولد عرضية من الجانب الأيمن، حاول ميفام إبعادها، إلا أنه سجله بالخطأ في مرماه.

ولم يتوقف قطار ليفربول عن السعي، بعدما تلقى فيرمينو كرة من دياز داخل منطقة ال6 ياردة في الدقيقة 51، ليسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسجل ليفربول الهدف السابع في الدقيقة 62، بعدما أرسل روبرتسون عرضية، أخطأ حارس بورنموث في إبعادها، لتتمهد أمام فيرمينو الذي سجل بسهولة في الشباك

وواصلت الكرة عناد صلاح، الذي تلقى بينية مميزة من فابينيو في الدقيقة 75، لينفرد بترافيرس داخل منطقة الجزاء ويسدد بغرابة أعلى العارضة.

واستمر انهيار بورنموث باستقبال الهدف الثامن في الدقيقة 80، بعدما مهد تسيميكاس الكرة لكارفالو داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة قوية على الطائر سكنت الشباك.

ولم تتوقف شهية ليفربول عن التسجيل ليضيف الهدف التاسع في الدقيقة 85، بعدما ارتقى دياز لعرضية من ركلة ركنية نفذها تسيميكاس، مسددا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول (9-0).