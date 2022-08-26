الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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ليفربول يسعى الى خطف دي يونغ بعرض مغرٍ

منذ 6 دقائق
دي يونغ

دي يونغ

موقع kooora
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دخل نادي ليفربول على خط سباق التعاقد مع الهولندي “فرينكي دي يونغ”، نجم خط وسط برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة ذا صن الإنكليزية: “يورغن كلوب مدرّب ليفربول يستهدف ضم دي يونغ بعد البداية السيئة للريدز في الموسم الجديد”.

وأضافت: “الإصابات التي لحقت بألكانتارا وتشامبرلين جعلت هناك نقصًا في خيارات خط الوسط، بجانب معاناة فابينيو البدنية، والشكوك حول مستقبل نابي كيتا”.

كما لفتت الصحيفة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 53 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وكان مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضم دي يونغ، لكنّ الدولي الهولندي رفض فكرة اللعب للشياطين الحمر، نظرًا لعدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، وهو السلاح الذي يعتمد عليه ليفربول لإغراء دي يونغ بالانضمام إلى ملعب أنفيلد.

هذا وأكّد “دي يونج”، في أكثر من مناسبة، أنه يفضّل البقاء في برشلونة، لكنّ إدارة البارسا تسعى للتخلص منه نظرًا لراتبه الكبير، ولتسوية أمور النادي في ما يتعلق بملف اللعب المالي النظيف.

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