ليفربول يسعى للتعاقد مع ديبالا

يسعى فريق ليفربول إلى التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية في يناير/ كانون الثاني المقبل، إذا لم يوافق على توقيع عقد جديد مع العملاق الإيطالي، وفق ما أشارت تقارير صحفية بريطانية وإيطالية.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا، سيكون حرًا في التعاقد مع أي نادٍ آخر الشهر المقبل، مع انتهاء عقده مع يوفنتوس في الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي ، فإن ليفربول حريص على التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، قبل نهاية الموسم، إذا أصبح متاحًا وحرًا.

وفي غضون ذلك، ارتبط الويلزي آرون رامسي، زميل ديبالا في يوفنتوس، بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولا يدخل نجم آرسنال السابق، في خطط المدير الفني ماكسيمليانو أليغري، ويقال إن النادي على استعداد لبيعه، مقابل ”مبلغ رمزي“، بينما يتردد في الصحف البريطانية، أن نيوكاسل يونايتد، كان مهتمًا منذ أن تمت عملية الاستحواذ التي تدعمها السعودية، بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني، بالتعاقد مع رامسي، الذي يحصل على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، من يوفنتوس.

وعلى الرغم من أنه سيتعين عليه إجراء تخفيض كبير في راتبه، للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه سيظل يحصل على راتب كبير، سيكون نيوكاسل قادرًا على تحمله.