ليفربول يضمن مقعده بدور 16 في دوري أبطال أوروبا

تعافى ليفربول من بداية بطيئة ليهزم مضيفه أياكس أمستردام 3-صفر ليضمن إنهاء المجموعة الأولى ضمن أول مركزين والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الأربعاء 26-10-2022).

ووضع محمد صلاح ليفربول في المقدمة في هجمة عكس سير المباراة قبل ثلاث دقائق على نهاية زمن الشوط الأول، فيما هز داروين نونيز وهارفي إليوت الشباك في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، يحتفظ ليفربول بفارق النقاط الثلاث الذي يفصله خلف المتصدر نابولي، الذي تغلب على رينجرز 3-صفر في إيطاليا ليحقق العلامة الكاملة من خمس مباريات.

ويحل نابولي ضيفا على ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في مباراة لحسم صدارة الترتيب. وسيحتاج ليفربول للفوز 3-صفر على الأقل ليتفوق على نابولي في المواجهات المباشرة إذ خسر الفريق الإنجليزي المباراة الأولى 4-1 في سبتمبر أيلول الماضي.

وكان أياكس في حاجة للفوز بفارق هدفين اليوم ليبقي على آماله الضئيلة في التأهل لدور الستة عشر، لكنه سينافس مع رينجرز الأسبوع المقبل على مقعد في الدوري الأوروبي.

وحصد الفريق الهولندي ثلاث نقاط بينما لم يفتتح رينجرز رصيده من النقاط بعد.

وأهدر ستيفن برجهاوس لاعب أياكس فرصة في الدقائق الأولى إذ بدأ الفريق الهولندي المباراة بحماس وبقوة بدنية فاجأت دفاع ليفربول.

لكن المباراة، التي أقيمت في استاد يوهان كرويف، تحولت فجأة إلى صالح ليفربول عندما وصلت تمريرة من القائد جوردان هندرسون إلى صلاح الذي تعامل معها بمهارة كبيرة ليرسل الكرة من فوق رأس ريمكو باسفير حارس مرمى أياكس الذي خرج من مرماه.

وكاد نونيز أن يسجل الهدف الثاني بعد 120 ثانية، إذ أهدر فرصة قريبة بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو.

وعوض نونيز إهدار هذه الفرصة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، فيما حسم إليوت المباراة بعدها بدقيقتين عندما أحرز الهدف الثالث.

وأطلق إليوت تسديدة قوية في سقف الشبكة من زاوية ضيقة بعدما تلقى تمريرة مثالية من صلاح.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول “مرت علينا نصف ساعة صعبة عندما ضغط أياكس بشدة وكنا بحاجة للدفاع بشغف كبير. تعين علينا تجاوز هذه المراحل.

“بعدها سجلنا هدفا كان استثنائيا تماما. بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد حقا، وسجلنا هدفين رائعين وتحكمنا في المباراة جيدا. تأهلنا إلى مرحلة خروج المغلوب ولن أعتبر ذلك أبدا أمرا مفروغا منه”.