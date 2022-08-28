الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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ليفربول يعادل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي

منذ 51 دقيقة
فريق ليفربول

فريق ليفربول

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حقق نادي ليفربول فوزه الأول للموسم وعوض خسارته، أمام مانشستر يونايتد بانتصار كاسح وتاريخي على ضيفه بورنموث 9-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادل ليفربول أعلى نتيجة تحققت في مباريات الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، المسجلة باسم مانشستر يونايتد على حساب إبسويتش في شهر مارس من عام 1995، وليستر سيتي على حساب ساوثهامبتون في شهر أكتوبر من عام 2019.

وأخيرا مانشستر يونايتد على حساب ساوثهامبتون في فبراير 2021، وذلك بحسب أرقام شبكة “سكاي سبورتس”.

كما عادل ليفربول أكبر انتصار حققه في تاريخه في الدوري الإنجليزي بشكل عام، حيث سبق أن تغلب على كريستال بالاس بنتيجة 9-0 في سبتمبر1989.

كما سبق أن فاز “الريدز” على روثرهام تاون بنتيجة (10-1) في عام 1896، وذلك بحسب أرقام شبكة “أوبتا” للإحصائيات الرياضية.

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