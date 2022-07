ليفربول يغازل محمد صلاح فهل يغيّر قراره؟

غازل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، نجمه ولاعبه الدولي المصري، محمد صلاح، بعد الحديث عن رحيله الصيف المقبل.

وأعلن ليفربول، في بيان نشره عبر حسابه عبر موقع “تويتر” اختيار محمد صلاح، لاعب شهر فبراير/شباط الماضي.

وتعتبر تلك هي المرة الثانية على التوالي، التي يحصل فيها محمد صلاح على لقب لاعب الشهر في ليفربول، حيث سبق وحصل على اللقب خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأحرز محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر فبراير 3 أهداف، وساهم في عودته إلى نغمة الانتصارات مجددا.

ويمر ليفربول حاليا بأسوأ أيامه، ومني بخمس هزائم متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ الدوري، ما زاد من التقارير التي تتحدث عن احتمالية رحيل محمد صلاح عن قلعة الريدز.

​يشار إلى أن فريق ليفربول نال لقب البريميرليغ بسهولة في الموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب، وشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم ونال اللقب في 2019، لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في 5 منها.

​يذكر أن صلاح أحرز جائزة أفضل هداف مع “الريدز” خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها النجم المصري هذه الجائزة، كما تمكن من تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات، ليتفوق بذلك على جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.

He's done it again 🤩@MoSalah has been voted your @StanChart Player of the Month for February 👏 pic.twitter.com/zMVLaCa1dD

— Liverpool FC (@LFC) March 22, 2021