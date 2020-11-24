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ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح للمباريات

منذ 49 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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أعرب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن سعادته بشفاء نجم الفريق المصري محمد صلاح من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبح بإمكان ليفربول استعادة خدمات صلاح في مباراته المقرر بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي، الأربعاء.

وقال كلوب إن اللاعب أظهر نتائج سلبية في فحوص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي تسبق اللقاءات القارية.

وعاد صلاح إلى التدريبات عقب ثبوت سلبية الفحوص المتكررة للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت منذ وصوله إلى إنجلترا قادما من مصر.

وثبتت إصابة صلاح مرتين بـ”كوفيد 19″ خلال الاستراحة الدولية، وغاب عن لقاءي منتخب مصر أمام توغو في تصفيات كأس إفريقيا 2021، وعن الفوز 3-0 على ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وفاز ليفربول في جميع مبارياته الثلاث التي لعبها بمجموعته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسيتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب إذا تغلب على أتالانتا على ملعبه “أنفيلد”.

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