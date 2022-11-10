ليفربول ينجو بركلات الترجيح وسيتي يطيح بتشيلسي

احتاج ليفربول حامل اللقب لركلات الترجيح للفوز على ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة ليبلغ الدور الرابع في كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الأربعاء 9-11-2022)، بينما تغلب مانشستر سيتي 2-صفر على تشيلسي في مباراة صعبة وودع توتنهام هوتسبير وأرسنال المسابقة.

وتعادل ليفربول، الذي فاز بلقب الموسم الماضي على تشيلسي بركلات الترجيح، بدون أهداف مع ضيفه ديربي كاونتي ومرة اخرى كان حارسه الأيرلندي كويفين كيليهر نجم المباراة وتصدى لثلاث ركلات ترجيح وقاد فريقه للفوز 3-2.

وخاض مانشستر سيتي مواجهة صعبة أمام تشيلسي لكنه سجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة رياض محرز وخوليان ألفاريز ليفوز 2-صفر على أرضه ويبلغ الدور الرابع.

وأجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-1 على فولهام في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، لكنه رغم ذلك أشرك فريقا مليئا بالمواهب وكلف بطل إنجلترا أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (341 مليون دولار).

وأشرك تشيلسي، الذي خسر النهائي العام الماضي، تشكيلة قوية أيضا وشارك لويس هول (18 عاما) في مباراته الأولى مع الفريق لكن سيتي سيطر على اللقاء وكان الطرف الأفضل.

وظهر جاك جريليش، أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل رائع وصنع عدة فرص لكن الهدف الأول كان من نصيب زميله الجزائري محرز من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 53.

وضاعف ألفاريز النتيجة بعد خمس دقائق، حيث أرسل تمريرة طويلة إلى محرز ثم تابع تسديدة اللاعب الجزائري وهز شباك الحارس السنغالي إدوار مندي من مدى قريب.

وخسر أرسنال متصدر الدوري الممتاز 3-1 على أرضه أمام برايتون أند هوف ألبيون رغم تقدمه بهدف إيدي نكيتياه لكن الفريق استقبل هدفا من ركلة جزاء نفذها مهاجمه السابق داني ويلباك. وحسم كاورو ميتوما وطارق لامبتي الفوز للضيوف في الشوط الثاني.

وتغلب نونتجهام فورست على توتنهام هوتسبير 2-صفر حيث سجل البرازيلي رينان لودي ولاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق جيسي لينجارد أول هدفين لهما مع النادي منذ انضمامهما الصيف الماضي.

وأقصى بلاكبرن روفرز المنافس في دوري الدرجة الثانية وست هام يونايتد المنافس بالدوري الممتاز بفوزه في ماراثون ركلات الترجيح 10-9 بعدما سجل مهاجم تشيلي وبلاكبرن بن بريريتون هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 88 في استاد لندن.

وتأهل نيوكاسل يونايتد أيضا بفضل ركلات الترجيح بفوزه 3-2 بعد تعادله سلبيا مع ضيفه ومنافسه في الدوري الممتاز كريستال بالاس، بينما فاز ساوثامبتون 6-5 في ركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 مع ضيفه شيفيلد وينزداي المنافس في الدرجة الثالثة.

وفاز ولفرهامبتون واندرارز 1-صفر على ليدز يونايتد بفضل هدف بوبكر تراوري في الدقيقة 85.