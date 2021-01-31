ليفربول يواصل انتصاراته.. وصلاح يتصدر قائمة الهدافين

واصل ليفربول صحوته وشدد الخناق على قطبي مانشستر، سيتي ويونايتد، بفوزه الثمين على مضيفه وست هام يونايتد 3-1.

وفي المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة لندن، يدين ليفربول بفوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على الفريق اللندني الآخر توتنهام 2-صفر في العاصمة الخميس عندما عاد إلى سكة الانتصارات للمرة الاولى منذ اكتساحه كريستال بالاس 7-صفر في 19 ديسمبر الفائت، إلى هدافه الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 57 و68 رافعا رصيده إلى 15 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في مختلف المسابقات في أربعة مواسم متتالية لليفربول منذ الويلزي إيان راس، الذي فعلها ستة مواسم متتالية من 1981-1982 الى 1986-1987 بحسب موقع أوبتا للإحصائيات الرياضية.

وعلق صلاح على إنجازه قائلا “صراحة لم أفكر في الموضوع، وأنا سعيد بتحقيقه. كنا بحاجة إلى الفوز لأننا لم نفز في المباريات السابقة والأداء كان جيدا أيضا وسجلنا الأهداف”، مضيفا “مررنا بفترة صعبة في الآونة الأخيرة وهذه المعاناة من اللازم أن نمر بها وأن نفشل في التسجيل وكل الفرق لم تسجل أيضا”.

وقال: “أتمنى ان يكون الفوز على توتنهام نقطة تحول بالنسبة لنا ولكننها نريد التركيز على المباريات المقبلة”.

وعن غياب السنغالي ساديو مانيه وجلوس البرازيلي روبرتو فيرمينو على دكة البدلاء، قال “كانت مسؤوليتي كبيرة في غياب فيرمينو ومانيه، هما لاعبان جيدان ويساعدان الفريق قدر المستطاع، لكن يجب الإشادة بديفوك (أوريغي) الذي قدم عرضا جيدا”.

وسجل الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما سجل كريغ داوسون هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

واستغل ليفربول جيدا خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه ليدز يونايتد 1-3 اليوم، فانتزع منه المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أرسنال صفر-صفر السبت، وبفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

وخاض ليفربول مباراة اليوم في غياب مانيه ومدافعه الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة تعرضا لها في المباراة ضد توتنهام، وأبقى مدربه الألماني يورغن كلوب على فيرمينو على دكة البدلاء فمنح الفرصة للواعد ناثانيال فيليبس، والسويسري شيردان شاكيري، والبلجيكي ديفوك اوريغي.

وقال كلوب “قدمنا مباراة كبيرة ومحترفة من قبلنا وسيطرنا عليها أمام فريق رائع، وفي الشوط الأول خلقنا بعض الفرص غير الكافية وتحلينا بالصبر وسجلنا ثلاثة أهداف رائعة في الشوط الثاني”.

وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل في الشوط الاول، قبل أن يفعلها ليفربول في الثاني عندما افتتح له صلاح التسجيل إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من كورتيس جونز، بعد دقيقة من دخول الأخير مكان المخضرم جيمس ميلنر، فتلاعب بالمدافع أرون كريسويل وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (57).

وعزز صلاح تقدم ليفربول عندما استلم كرة عرضية داخل المنطقة من شاكيري فروضها بيمناه ولعبها رائعة بخارج قدمه اليسرى على يمين فابيانسكي (68).

وختم فينالدوم المهرجان بعد هجمة منسقة وتبادل رائع للكرة بين ترينت الكسندر أرنولد والبديلين أليكس-أوكسلايد تشامبرلاين وفيرمينو الذي هيأها للدولي الهولندي على طبق من ذهب فسددها بيمناه داخل المرمى الخالي (84).

وسجل داوسون هدف الشرف لأصحاب الأرض عندما استغل ركلة ركنية انبرى لها الأوكراني أندري يارمولينكو فتابعها بيمناه داخل المرمى (87).