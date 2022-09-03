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ليفربول يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي

منذ 18 دقيقة
محمد صلاح ومدافعي إيفرتون

محمد صلاح ومدافعي إيفرتون

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واصل ليفربول عروضه المهتزة وتعادل دون أهداف مع إيفرتون صاحب الأرض في قمة مرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز للمرة الرابعة في أول ست جولات، ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز الخامس وبفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر الذي فاز بمبارياته الخمس.

شهدت المباراة مشاركة الجناح المصري محمد صلاح، أساسيًا ولكن لم يظهر بالمستوى الجيد المنتظر وحرمه القائم في آخر الدقائق من هدف كاد يمنح الثلاث نقاط إلى ليفربول.

وبقي إيفرتون دون انتصار وأصبح رصيده أربع نقاط لكنه تقدم إلى المركز 14، لتزداد الضغوط على المدرب فرانك لامبارد.

وكاد محمد صلاح أن يخطف هدف الفوز للفريق الزائر، لكنه سدد في القائم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليتعادل ليفربول للمرة الثالثة هذا الموسم ويواصل إهدار النقاط.

ورد إطار المرمى محاولة من داروين نونيز مهاجم ليفربول العائد من إيقاف دام ثلاث مباريات وأخرى من زميله الجناح لويس دياز.

وفي الشوط الثاني سجل كونور كودي هدفا لإيفرتون ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

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