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ليفربول يُتوَّج بكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي

منذ 4 دقائق
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حصل نادي ليفربول على لقب كأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعتهما السبت 30 تموز في ليستر.

وأحرز الظهير الأيمن “ترينت ألكسندر أرنولد”، هدف ليفربول الأول، في الدقيقة 21 من تسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء، وعدل الأرجنتيني “جوليان ألفاريز، لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وقبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أحرز النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما لمست الكرة يد مدافع مانشستر سيتي، روبين دياش.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز الوافد الجديد، داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة رأسية.

وحقق ليفربول بذلك لقب كأس الدرع الخيرية للمرة 11 في تاريخه، وهو ثالث أكثر فريق تتويجا بالمسابقة بعد مانشستر يونايتد (17 مرة) وأرسنال (15 مرة).

وهذه هي المرة الأولى التي يتوّج بها ليفربول بلقب المسابقة منذ العام 2006.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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