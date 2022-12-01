ليلة سعودية شبابية على مسرح ابو بكر سالم

خصّ مسرح ابوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي مساء أمس الاربعاء 30\11\2022 وضمن حفلات موسم الرياض مجموعة من النجوم السعوديين الصاعدين، في ليلة ضمّت 8 فنانين ذو قاعدة جماهيرية، تم اختيارهم بحسب تصويت الجمهور في حفل “ليلة الشباب” وقال المنظمون إن دعم النجوم والفن السعودي هو اساس ما نسعى إليه جميعاً، وعلى قائمة توجيهات الهيئة العامة للترفية، بعد أن نجحت العام الماضي الفكرة بمشاركة عدد من الفنانين الصاعدين المسرح، اكملنا المسيرة بـ “ليلة الشباب” التي تُعد “الرهان الكاسب” بالنسبة لنا، وبالفعل كانت حفلة مساء أمس الاربعاء 30\11\2022 من اقوى الحفلات التي شهدها مسرح أبو بكر سالم واكثرها مبيعا، سيّما شهدنا اقبال كبير على التذاكر منذ الإعلان الاول عنها، هذا وطالب بعدها الجمهور بليالي فنية شبابية، طل عبرها نجوم الفن السعودي بصورة تليق بالحراك الترفيهي اليوم.

قدم الحفل الاعلامي سامي جميل ورحب بالنجم الاول يزن السقاف الذي اعتلى المسرح مرحباً بالجمهور ومعبّراً عن فرحه وامتنانه لوقوفه على المسرح أمام جمهور الرياض، ثم أدّى مجموعة أغاني أولها “بدونك، فيني مشاعر، لحظة، عشق الختام”، وعلى الحان “هش الخفوق” أطلّ النجم عبد القادر الاحمد على مسرح ابو بكر سالم، وسط ترحيب الجمهور، وشكرهم على حضورهم، واكمل وصلته الغنائية بـ “معنى الكلام”، حلالك”، “ستاك” ، ثم تلاه النجم فيصل عبد الكريم الذي افتتح وصلته بأغنية “بالرياض”، لحالك، شي خيال، وتفاعل معه الجمهور على اغنية “عشق” و “لحالك” وشكر فيصل الهيئة العامة للترفيه على هذا الحفل، ثم صعد بعدها الفنان احمد علوي على المسرح وغنى مجموعة منوعة من اغانيه منها “تجرأ وقولها”، “غلط اشتاق”، “بس”، “جيتني صدفة” وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، أضاؤوا انوار هواتفهم، ثم اختتم العلوي الجزء الاول من الحفل والذي استمر لحوالي ثلاث ساعات.

أما الفنان الصاعد متعب الشعلان فقد افتتح الجزء الثاني من الحفل على اغنية “معزوم” هذا وردد الجمهور كلمات اغنية التوبة، الحب موضة، وختم وصلته الفنية بأغنية “ليه اعشقه”، ثم اعتلى بعده الفنان برهان وسط تصفيق حار من الجمهور وغنى مجموعة من اغانيه منها ” ماقلت لك”، “تفاصيلك”، “هلا بك” و”من الاخر”، وعبر عن سعادته بهذه الليلة التي وصفها بـ ” الليلة الاخوية”، ووسط ترحيب كبير من الجمهور بدأ الفنان عبدالله المانع بأغنية للفنان اصيل ابوبكر “قصر حبك” ثم أغنية “خلاص” للفنان رابح صقر، وغنى بعدها مجموعة مثل “ياما حاولت”، وفي الختام اعتلى المسرح عبدالعزيز المعنى الذي رحب به الجمهور بحراره خصوصا وانه بدأ وصلته الغنائية بأغنية “انت وينك”، كما طالب جمهوره بعدة اغاني ومنها “عن قناعة”، “حاجات”، ثم شكر المعنى كل من حضر هذه الليلة واختتم وصلته بقصيدة بعنوان “يا مال العز يا بلادي” للشاعر سطام بن شفلوت والحان المعنى، الذي دعا زملائه برهان والمانع، ليؤدوا بداية الاغنية معا، ثم لحقهم الأربعة نجوم الباقيين واختتموا الأمسية بتشجيع المنتخب السعودي مرددين “يا منتخبنا يا مشرفنا”.