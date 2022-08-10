ليلى راحت نامت.. كاظم الساهر يتهرب من غناء أنا وليلى!

داعب الفنان العراقي كاظم الساهر جمهور حفله بدار الأوبرا المصرية، الذي طالبه أكثر من مرة بتقديم أغنيته الشهيرة “أنا وليلى”، وقال الساهر: “ما في ليلى الجو حر.. روحت ونامت انتوا مزهقتوش منها؟! ووعد الساهر جمهوره بعدم الغياب عنهم مجدداً، وتقديم حفلات بصفة دورية في القاهرة.

واختار كاظم الساهر لحفله الأول في الأوبرا بعد غياب 13 عاماً والذى أقيم على مسرح النافورة، قائمة تمزج ما بين أغنياته القديمة والحديثة، منها: “أشكيك لمين”، ومقطع من أغنية “تقولين الهوا”، و”إنى كمصباح الطريق”.

وطلب الجمهور من كاظم غناء “الحب المستحيل” و”مستبدة”، فرد رد عليهم قائلاً: “ارتاحوا بس في أغاني ما بقدر نغنيها اليوم.. وحشتوني جداً”.

واختتم كاظم الساهر الحفل بأغنية “قولي أحبك”، وودع جمهوره قائلاً: “لن أتأخر على جمهوري في مصر تاني”.

وصعد المايسترو الدكتور رضا رجب على خشبة المسرح، ليعرب كاظم عن سعادته بتواجده بجانبه على خشبة المسرح قائلاً: “الدكتور رضا رجب صاحب فضل كبير عليَّ من أول يوم غنيت فيه بمصر، وهو من أعز أصدقائي”.

ورد رضا رجب التحية قائلاً: “أرحب بقيصر الغناء كاظم الساهر، وباقوله: نورت مصر وأرجوك متغبش عننا كتير، أشكر كاظم على كلمته، تدل على الإخلاص والمحبة والرقي، دعوتي لي النهارده شرف وتدل على المحبة، ورحب بالفرقة الموسيقية وعلى رأسها المايسترو حسن فالح، وأتشرف بقيادة الفرقة بأغنيتين قريبتين لقلبي هما: الحب المستحيل، ضمني على صدرك”.