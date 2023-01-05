ليلى علوي في عيد ميلادها: "أنا بعتبر نفسي طفلة"

احتفلت الممثلة ليلى علوي بيوم ميلادها وسط مجموعة من أعمالها الفنية المتنوعة والتي قدمتها مع عدد كبير من النجوم والمشاهير وحققت نجاحا كبيرا.

وكشفت ليلى علوي، على الطريقة التي تتبعها في الاحتفال بيوم ميلادها مع كل عام.

وقالت ليلى علوي، في مداخلة هاتفية لها مع أحد البرامج في يوم ميلادها إنها دائمًا ما تعود للذكريات والحكايات التي جمعتها بوالدتها الراحلة ، وتحكي عن هذه الذكريات لاصدقائها المقربين وأولادها.

وأشارت، من ضمن الطقوس التي تحرص عليها يوم ميلادها، إلى قيامها بفتح ألبوم صور العيلة لتشاهد صورها وهى طفلة صغيرة، وتابعت: “بحن للذكريات، لأن أنا بعتبر نفسي طفلة”.

وردًّا على سؤال عن أمنيتها في العام الجديد، أوضحت أنها تحلم بتقديم فيلم “ميوزيكال” يحدث طفرة كبيرة في السينما، إلى جانب تقديم أدوار مختلفة تليق بها ولا يتوقعها جمهورها.