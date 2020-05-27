ليلي كولينز: كنت اعاني من عدم الأمان… والمقارنة مع الآخرين مرفوضة

اعترفت النجمة البريطانية الأميركية ليلي كولينز بأنها كانت تعاني في صمت من عدم الأمان والتوتر وعدم الثقة واضطرابات الطعام، قبل أن تتغلب على معاناتها بمساعدة أسرتها.

وأشارت كولينز (31 سنة) إلى أنها تنصح كل واحد من معجبيها بعدم المقارنة مع الآخرين، لأن لكل إنسان تفرده وشخصيته، لافتة إلى أنها كانت تعاني وهي مرهقة من أشياء عدة تخشى البوح بها، ولكنها استطاعت أن تسترد ثقتها بنفسها في النهاية.

وأوضحت أن أهم ما تعلمته أن تحب نفسها، وألا تبالغ في انتقاد تصرفاتها وشخصيتها، وأن تبوح بما تشعر به للمقربين من أسرتها أو أصدقائها ليشاركوها النصيحة والرأي، منوهة بأن مجرد البوح أو “الفضفضة” يزيح من على النفس عبئاً ثقيلاً.

ونشرت كولينز صورة لها عبر إنستغرام وهي في الـ17 من عمرها، وعلقت عليها بأن ابتسامتها كانت بمثابة قمة جبل الجليد، بينما كانت تكابد في أعماقها من عدم الثقة بالنفس، وتجد صعوبة في التحدث عن متاعبها، قبل أن تتعلم أن تأخذ كل الأمور بسلاسة ولا تخجل من ماضيها أو تجاربها.

وأوضحت أنها أقنعت نفسها في النهاية بأنها ليست وحدها في تلك الحياة، وأن واجب الأصدقاء والأقارب الإنصات إليها، وهو ما اتبعته بعد ذلك لتتغلب على آلامها، وتنطلق نحو النجاح والنجومية.

ونصحت كولينز معجبيها بأن يحبوا أنفسهم ويحترموها حتى يجبروا الآخرين على حبهم واحترامهم، وعدم القسوة في الحكم على النفس أو على الغير.