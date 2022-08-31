ليون يحقق فوزه الثالث في الدوري الفرنسي

حقق أولمبيك ليون فوزه الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أوكسير الصاعد حديثا لدوري الأضواء 2-1 (الأربعاء 31-8-2022) ليتساوى مع باريس سان جيرمان ولانس وأولمبيك مرسيليا برصيد 10 نقاط.

وسجل تيتي وكارل توكو إكامبي هدفا في كل شوط قبل أن يقلص ماتياس أوتريه الفارق ليتقدم ليون نحو المركز الرابع مؤقتا بعد أربع مباريات.

وبعد توجه باريس سان جيرمان للقاء تولوز، واستضافة لانس لمنافسه لوريان ومواجهة مرسيليا لمنافسه كليرمو في وقت لاحق اليوم الأربعاء، سيكون لدى ليون مباراة مؤجلة سيخوضها أمام لوريان.

وفي استاد جروباما، سجل تيتي بضربة رأس في الشباك بعد 29 دقيقة وضاعف توكو إكامبي الغلة في الدقيقة 72 عندما سدد في الشباك من ركلة ركنية نفذها ريان شرقي.

واستفاد أوتريه بشكل كامل من سلبية دفاع ليون قبل 10 دقائق على النهاية ليقلص الفارق بتسديدة منخفضة لكن هذا لم يكن كافيا وجاء متأخرا للغاية من الضيوف الذين باتوا يحتلون المركز الثامن بسبع نقاط بعد خمس مباريات.

في ملعب آخر، عانى موناكو من هزيمته الثانية عندما خسر 4-2 على أرضه أمام تروا، وهي نتيجة تركته في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.

ولعب موناكو، الذي لم يفز على أرضه في ثلاث مباريات على ملعب لويس الثاني هذا الموسم، بعشرة لاعبين بعد 44 دقيقة بعد أن تلقى جييرمو ماريبان البطاقة الصفراء الثانية.